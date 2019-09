Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino fa il botto di ascolti alla seconda puntata

Seconda puntata col botto per Stefano De Martino. Il suo Stasera tutto è possibile su Raidue si conferma negli ascolti e anzi sale rispetto al debutto, con 1,396 milioni di telespettatori per uno share del 7,3 per cento. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi nonché compagno di Belen Rodriguez sta insomma reggendo la pressione del comedy show ereditato da Amadeus e al CorriereTv si è detto “soddisfatto”: “Ma non mi accontento. Per la prima volta sfido me stesso e mi metto in gioco da solo, ho delle responsabilità. Il debutto è stato senz’altro emozionante ma c’è ancora tanto da fare e sono solo all’inizio. Non amo bruciare le tappe per arrivare subito all’obiettivo, voglio godermi ogni momento nel migliore dei modi, preparandomi e studiando. La preparazione è molto importante, qualunque cosa tu faccia”

“Amadeus – ha spiegato De Martino – è un numero uno della televisione, un conduttore a tutti gli effetti che da anni fa questo mestiere. Io mi sto avvicinando a questo ruolo solo ora pur non reputandomi un conduttore.

Sto prendendo le misure per trovare una mia forma, amo mischiarmi con il tessuto del programma, mettendomi in gioco. Nella conduzione tradizionale il conduttore è quasi sempre neutrale, mentre a me piace essere anche un elemento di disturbo”.

LiberoQuotidiano