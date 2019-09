Stasera andrà in onda, su Dazn, il match Brescia-Juventus

La Juventus fa visita al Brescia nel turno infrasettimanale di Serie A. I bianconeri, dopo il successo casalingo con il Verona, sono impegnati in trasferta nella quinta giornata del massimo campionato italiano. I bianconeri sono secondi in classifica a quota 10 punti mentre il Brescia è undicesimo a metà graduatoria dopo due vittorie e due sconfitte nei primi 4 turni. Non c’è Cristiano Ronaldo, non convocato da Sarri per la trasferta a Brescia.

Brescia-Juventus, diretta tv e streaming

La partita tra Brescia e Juventus è in programma alle ore 21 allo stadio Rigamonti e sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN.

Le probabili formazioni di Brescia-Juventus

Corini dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Balotelli in attacco assieme a Donnarumma. In mediana, i titolari dovrebbero essere Bisoli, Tonali e Romulo. Sarri sembra intenzionato a puntare sul modulo 4-3-1-2 con Ramsey sulla trequarti alle spalle della coppia offensiva formata da Dybala e Higuain. A centrocampo ci dovrebbero essere Khedira, Pjanic e Matuidi.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Dybala. Allenatore: Sarri

ARBITRO: Pasqua

