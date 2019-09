Agli ascolti vince sempre Montalbano, ma crescono Temptation Island Vip e Stasera tutto è possibile

La gara d’ascolti vede prevalere, come sempre, il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma lunedì 23 settembre è anche una serata in cui crescono praticamente tutti i principali programmi: Alessia Marcuzzi sfonda il muro dei 3 milioni con la terza puntata di “Temptation Island”, mentre Stefano De Martino va sopra il 7% di share con la seconda di “Stasera tutto è possibile”.

Non c’è storia, qualunque sia la serata scelta da Rai1 per “Il Commissario Montalbano“, il successo di ascolti per la rete ammiraglia è una certezza. Anche lunedì 23 settembre conferma questa sentenza, consegnando alle repliche della fiction con Luca Zingaretti il gradino più alto del podio con 4.733.000 spettatori pari al 20.9% di share.

Se le storie scritte da Andrea Camilleri non stancano mai il pubblico, ci sono altri due dati interessanti.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino in crescita

Da una parte la crescita netta di “Temptation Island Vip“, che alla terza puntata sfonda il muro dei 3 milioni di telespettatori e cresce nettamente rispetto alla scorsa settimana (per l’esattezza erano 3.034.000 di media pari al 19.4% di share). Di pari passo al programma condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, cresce anche “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino, che alla seconda puntata ha interessato 1.396.000 spettatori pari al 7.3% di share.

Gli ascolti sulle altre reti

Italia 1 fa una scelta diversa, puntando al pubblico di affezionati con “Rambo“, che si conferma una certezza catturando l’attenzione di 1.695.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 “Indovina chi viene a Cena” riesce a radunare davanti al video 1.424.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Meno brillante il risultato di “Presa Diretta” che in un lunedì così ricco di proposte variegate resta di poco sotto il muro del milione convincendo 909.000 spettatori (pari al 4.4% di share). Su Rete4 “Quarta Repubblica” totalizza un ascolto medio di 951.000 spettatori con il 5.3% di share, prosegue La7 con “L’Uomo della Pioggia” che ha registrato 663.000 spettatori con uno share del 3.1%. TV8 propone invece “Agente 007 – Octopussy Operazione Piovra” è riuscito a raggiungere l’1.5% con 323.000 spettatori mentre chiude sul Nove “Aspirante Vedovo” riuscendo a rapire l’attenzione di 432.000 spettatori (pari ad una media del 1.8%).

