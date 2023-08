Serena Williams mamma bis, presenta la figlia sui social

Serena Williams è diventata mamma per la seconda volta e, con uno scatto social, ha presentato al mondo la sua piccolina. Con lei nella foto ci sono anche il marito Alexis Ohanian e la sorellona orgogliosa, Olympia (5 anni). “Adira River Ohanian”, ha scritto semplicemente la ex campionessa di tennis, mostrando la bambina a tutti i suoi numerosissimi follower.

Se Serena Williams è stata di poche parole quando ha presentato la piccolina, ci ha pensato Alexis Ohanian a esprimere tutta la sua gioia per la nuova nata. “Una neonata felice e in salute e una mamma felice e in salute. Serena, mi hai appena dato un altro dono incomparabile, sei la madre migliore di tutti i tempi. Non dimenticherò mai il momento in cui ho fatto conoscere Olympia alla sua sorellina” ha scritto l’imprenditore, concludendo con un passo della Bibbia: “Il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare”.

Il significato del nome Adira, il nome che Serena Williams e Alexis Ohanian hanno scelto per la loro secondogenita, ha origini ebraiche e significa “forte, nobile, maestoso e potente”, doti che sicuramente la piccolina potrebbe aver ereditato in dosi massicce dalla mamma, famosa per la sua grinta e la sua sete di vittoria.

Il gender reveal A inizio agosto Serena Williams e Alexis Ohanian hanno organizzato un gender reveal party per annunciare (e anche scoprire) il sesso del bebè. Durante una festa con le persone più care, tra cui Venus Williams, i fuochi d’artificio hanno svelato che sarebbe presto arrivata una bambina in famiglia. La gravidanza invece era stata annunciata durante il Met Gala, quando la ex tennista si era presentata all’evento sfoggiando un bellissimo pancione.

Il primo parto Per Serena Williams il primo parto non era stato semplice. A tale proposito aveva raccontato: “Sono passata da un taglio cesareo a una seconda embolia polmonare a una finale del Grande Slam. Ho giocato durante l’allattamento. Ho giocato con la depressione postpartum”. Ora che ha lasciato i campi da tennis è pronta a godersi la sua bellissima famiglia.