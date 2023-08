DAZN: rinnovata partnership con Warner Bros. Discovery

DAZN, la piattaforma di live streaming sportivo leader a livello mondiale, annuncia il rinnovo dell’accordo con Warner Bros. Discovery, azienda leader a livello mondiale nel settore dei media e dell’intrattenimento, confermando che continuerà a ospitare sulla piattaforma la programmazione sportiva dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD in Italia e in altri quattro importanti mercati europei: Spagna, Germania, Austria e Svizzera.

Grazie al rinnovo della partnership con Eurosport, che si estende fino al 2026, DAZN consolida il suo ampio catalogo di eventi sportivi premium e si conferma principale destinazione sportiva per tutti i tifosi: dal tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia commenta: “Il rinnovo per i prossimi tre anni di questo accordo strategico con Warner Bros. Discovery per i contenuti Eurosport su DAZN definisce ancora di più il nostro impegno nel portare i grandi eventi sportivi, con alcune tra le più emozionanti competizioni a livello mondiale di tennis, ciclismo e sci, a un numero sempre maggiore di tifosi, arricchendone l’offerta multisport presente in app. Siamo entusiasti di offrire a tutti gli appassionati un’offerta di intrattenimento sportivo ancora più completa e premium”.

Tom Sheppard, Partnership Development Director, Warner Bros. Discovery Sports Europe aggiunge: “Siamo entusiasti di estendere la partnership di Warner Bros. Discovery con DAZN e di continuare a condividere Eurosport con il suo bacino di utenti. Come destinazione sportiva leader in Europa, riteniamo che Eurosport rappresenti un’offerta molto interessante e complementare alle proposte di contenuti dei nostri partner. DAZN è stato un partner apprezzato in Spagna, Italia, Germania, Austria e Svizzera negli ultimi tre anni e il nostro accordo è un altro esempio di come riusciamo a dare agli appassionati di sport la possibilità di seguire le competizioni che amano nel modo che preferiscono”.

Oltre all’ampio palinsesto di Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD incluso nell’app di DAZN, i tifosi potranno vivere le grandi emozioni delle migliori competizioni calcistiche con tutta la Serie A TIM, di cui 266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva, tutta la Serie BKT, LaLiga EA Sports in esclusiva, le migliori partite della Liga Portugal Betclic in esclusiva con Porto, Benfica e Sporting Lisbona, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League e le Coppe inglesi come la FA CUP e la Carabao Cup.

A ciò si aggiunge il basket italiano ed europeo, la grande boxe e gli sport da combattimento, la NFL e la UEFA Women’s Champions League. Senza dimenticare i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV e i programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano.