Chanel Totti, amore a gonfie vele con Cristian Babalus

Tra Chanel Totti e Cristian Babalus l’amore prosegue a gonfie vele e le foto della loro vacanza in Puglia lo dimostrano. Sui social condividono immagini tenere e romantiche, mentre si godono la vista del mare l’uno accanto all’altra o si scambiano un bacio al sapore di salsedine. A tenere d’occhio la coppia c’è Ilary Blasi che si rilassa con loro in una masseria di lusso insieme anche alla piccola Isabel Totti.

Chanel Totti e Cristian Babalus stanno insieme da diversi mesi: sono usciti allo scoperto in occasione del 16esimo compleanno di lei e ormai lui fa parte della famiglia. Quella in Puglia non è la prima vacanza della giovane coppia in compagnia di Ilary Blasi: in primavera i due hanno trascorso qualche giorno in Svizzera con la conduttrice e Bastian Muller. Sono stati anche ospiti di una puntata de “L’Isola dei Famosi”. Da Torre Lapillo, dove alloggiano in una resort esclusivo, arrivano gli scatti di momenti romantici in riva al mare e dolci baci, aperitivi e outfit coordinati.

Cartoline social da Ilary Anche Ilary Blasi racconta sui social la vacanza salentina insieme a Isabel e Chanel Totti, a Cristian Babalus, alle sorelle Silvia e Melory Blasi e alle rispettive figlie. Pubblica le foto del relax in piscina con la sua terzogenita e provoca con scatti in costumi mozzafiato. Nelle immagini non compare mai Bastian Muller, con cui vive una storia d’amore a distanza e che non sempre è presente durante i momenti di svago che la conduttrice si gode con la famiglia.

Un’estate movimentata Sia per Chanel Totti che per sua madre Ilary Blasi l’estate è stata piuttosto movimentata. La 16enne è reduce da un emozionante viaggio negli Usa insieme a suo padre Francesco Totti e alla nuova compagna di lui, Noemi Bocchi. Ma ha anche trascorso qualche giornata romantica a Capri insieme a Cristian Babalus. Per la conduttrice invece le vacanze sembrano non finire mai. Ha iniziato con il Brasile insieme a Bastian Muller per proseguire in Sardegna con le amiche, per poi fare tappa a Cortina D’Ampezzo con il fidanzato e, dopo un nuovo pit-stop in Costa Smeralda, partire per la Puglia.