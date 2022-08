The Batman 2, sequal confermato

Buone notizie per i fan di Batman: Matt Reeves ha firmato un accordo pluriennale con la Warner Bros Discovery, motivo per il quale il sequel di The Batman si farà

Negli ultimi giorni c’era un po’ d’apprensione tra i fan dell’Uomo Pipistrello più famoso al mondo, cioè Batman. A causa di alcuni cambiamenti all’interno della Warner Bros, il sequel di The Batman, film di grande successo diretto da Matt Reeves uscito nelle sale italiane lo scorso 3 marzo, sembrava destinato a essere cancellato. Invece, come anticipato da Deadline, i dubbi sono stati fugati e la pellicola avrà ufficialmente un nuovo capitolo.

LA SODDISFAZIONE DI MATT REEVES

The Batman 2 farà parte di un accordo pluriennale che vedrà coinvolti Matt Reeves e la 6th & Idaho, sua casa di produzione, insieme alla Warner Bros Discovery. Secondo questo contratto, le varie divisioni della Warner Bros godranno di un diritto di prelazione su ogni lavoro di Matt Reeves, sia se nelle vesti di regista, sia in qualità di sceneggiatore o produttore. Interpellato a riguardo, Matt Reeves si è detto soddisfatto di tale accordo: “Sono emozionatissimo al pensiero di lavorare con Michael De Luca e Pamela Adby (entrambi CEO di Warner Bros) e le nostre squadre per dar vita a storie appassionanti”. A seguire, ecco le dichiarazioni dello stesso De Luca: “Abbiamo deciso di fare un investimento su qualsiasi cosa Matt Reeves decida di fare. Lo sosterremo sia che si tratti di Batman o di altro”. The Batman ha incassato nelle sale oltre 770 milioni di dollari, riscuotendo apprezzamenti quasi univoci dalla critica.

LA TRAMA DI THE BATMAN, IL CAST E LO SPIN-OFF SUL PINGUINO

Le vicende di The Batman vedono l’Uomo Pipistrello già attivo da un paio d’anni a Gotham City. Rispetto agli altri film, Batman veste maggiormente i panni di un detective, affiancando costantemente Jim Gordon nelle indagini in merito ai disordini scaturiti dal criminale chiamato L’Enigmista. Nel corso della vicenda, sarà introdotto anche i personaggi di Selina Kyle/Catwoman, che in questa pellicola viene raffigurata come la figlia mai riconosciuta del boss della malavita Carmine Falcone. Infine, tra gli altri villain presenti c’è il Pinguino e, nel finale, anche una brevissima apparizione del Joker. A interpretare magistralmente Batman/Bruce Wayne è stato Robert Pattinson, mentre Paul Dano ha vestito i panni dell’antagonista principale L’Enigmista. Zoe Kravitz ha interpretato Selina Kyle/Catwoman, mentre il Pinguino ha avuto il volto di un irriconoscibile Colin Farrell. Infine, John Turturro è stato Carmine Falcone, Jeffrey Wright alias Jim Gordon e Andy Serkis come Alfred Pennyworth, maggiordomo di casa Wayne. Tra i progetti futuri, oltre al confermato sequel, si sta pensando anche a uno spin-off con protagonista il Pinguino che, secondo Matt Reeves, potrebbe arrivare prima del sequel di The Batman.