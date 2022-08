Rai: tornano i programmi di approfondimento politico

Sulle tre reti, il racconto dal vivo della campagna elettorale

Da “Mezz’ora in più” a “Porta a Porta”, passando per “Il cavallo e la torre”, “#cartabianca”, “Agorà” e “Agorà weekend” e “Restart”: da domenica 28 agosto ripartono sulle tre reti Rai, in vista delle elezioni del 25 settembre, le trasmissioni di approfondimento politico.

Si comincia con “Mezz’ora in più”, che – dopo la serie di puntate speciali che hanno accompagnato i telespettatori fin dalla caduta del governo Draghi alla fine di luglio – torna nel suo studio, a partire da domenica 28 agosto, alle 14.30 su Rai 3, per raccontare l’ultimo mese di campagna elettorale: attraverso la voce dei protagonisti, in quattro puntate, Lucia Annunziata darà spazio alla presentazione di ciascuna delle liste che i cittadini troveranno sulla scheda il 25 settembre.

Da lunedì 29 agosto, alle 20.40 su Rai 3, in diretta dal nuovo studio di Viale Mazzini con vista sul cavallo simbolo della Rai, poi, arriva tutti i giorni “Il cavallo e la torre”: il fatto del giorno filtrato in 10 minuti dagli occhi e la sensibilità di Marco Damilano. Nel gioco degli scacchi la torre è il simbolo di chi fa una mossa ripetitiva, il cavallo salta e spiazza. La politica, i poteri, le persone dei nostri tempi raccontati da uno dei più autorevoli giornalisti italiani insieme ai protagonisti (noti e meno noti) della vita politica, sociale, economica, culturale di un Paese in un momento decisivo.

Il giorno dopo – martedì 30 agosto alle 21.20 su Rai 3 – torna “#cartabianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer, pronto ad affrontare i temi caldi del confronto politico. Nel corso della stagione #cartabianca affronterà tutti i temi legati all’attualità, alla politica e al sociale, con dibattiti in studio alla presenza di ospiti rappresentativi della politica italiana ed estera, delle questioni stringenti legate all’attualità del paese, del mondo della cultura e dello spettacolo.

Ancora martedì 30 e poi mercoledì 31 agosto in seconda serata su Rai 1 sono in calendario anche i primi appuntamenti della nuova edizione di “Porta a Porta”, con Bruno Vespa. A settembre la programmazione sarà dal lunedì al giovedì, con una prima serata speciale giovedì 22 settembre e due speciali in collaborazione con il Tg1 in seconda serata domenica 25 e lunedì 26 settembre per seguire l’esito delle votazioni. Nell’arco dell’intera programmazione saranno invitati tutti i leader politici che parteciperanno alle prossime elezioni.

Quali sono i programmi economici dei partiti e delle coalizioni che il 25 settembre chiederanno il voto agli italiani? Quali le sfide, quali le soluzioni del nuovo Governo italiano? Ma soprattutto quali saranno le conseguenze per i cittadini nella vita di tutti i giorni? Questi alcuni dei temi di “ReStart”, il programma di economia e politica di Rai 2 in onda in seconda serata, condotto da Annalisa Bruchi a partire da venerdì 2 settembre per 4 puntate, ogni venerdì di campagna elettorale, e poi dal 3 ottobre ogni lunedì alle 23.30. La conduttrice sarà affiancata dal vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo e dal direttore dell’Agi Mario Sechi. Il programma si propone di decifrare e rendere chiari i risvolti economici dei vari programmi dei partiti e delle coalizioni alla vigilia di elezioni fondamentali per il nostro Paese.

Da lunedì 12 settembre, per seguire il rush finale della campagna elettorale, infine, “Agorà Estate” passerà il testimone ad “Agorà” nella versione invernale, condotto quest’anno da Monica Giandotti: a partire dalle 8.00 il palinsesto di Rai 3 si aprirà con lo storico programma giunto alla dodicesima edizione: notizie, ospiti, storie e collegamenti dal territorio, supportati dal Moviolone di Marco Carrara, che proseguiranno sino alle 10.30 anche con l’approfondimento di “Agorà Extra”. A partire da sabato 17 settembre, poi, per il secondo anno consecutivo l’informazione di Rai 3 sarà in onda sette giorni su sette con Agorà Weekend, condotto tutti i sabati e le domeniche sempre alle 8.00 da Giusi Sansone.