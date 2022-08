La Mia Generazione Festival si riprende Ancona

Appuntamento dall’8 all’11 settembre. Tra gli artisti che saliranno sul palco anche Casinò Royale e The Zen Circus. Il direttore artistico della rassegna è Mauro Ermanno Giovanardi

La quinta edizione de La mia generazione festival sarà all’insegna del rapporto tra generazioni più mature e giovanissime. Due grandi headliner come Casinò Royale e The Zen Circus, due grandi realtà della musica italiana come Alessandro Fiori e Cristina Donà si alterneranno sul palco con alcuni dei maggiori talenti in circolazione per le nuove generazioni come Hu, Whitemary, Leda, Emma Nolde, Nudha. Il festival è frutto della collaborazione tra G-RO srls, Comune di Ancona e Arci. Il direttore artistico è Mauro Ermanno Giovanardi.



PROGRAMMA

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

h 21.00 CORTE MOLE

Cristina Donà – Live Set, con interventi del critico musicale Michele Monina





VENERDÌ 9 SETTEMBRE

h. 19.15 SALA VANVITELLI – Mostra Harari

Michele Monina in “Anatomia del corpo femminile” con Hu, Whitemary, Emma Nolde e Marta Del Grandi.

h 21.00 CORTE MOLE

Live di:

Whitemary

Emma Nolde

Hu

Casinò Royale feat. Marta Del Grandi + Venaus Quintet

Presenta Massimo Cotto

h 00.30 LAZZABARETTO

Dj Set a cura di Carlo Chicco



SABATO 10 SETTEMBRE

h. 19.15 SALA VANVITELLI – Mostra Harari

Michele Monina in “Talk con gli Zen Circus”.

h 21.00 CORTE MOLE

Live di:

Nudha

Leda

Alessandro Fiori

The Zen Circus

Presenta Massimo Cotto

h 00.30

Dj Set a cura di Arci



DOMENICA 11 SETTEMBRE

h. 18.00 SALA VANVITELLI – Mostra Harari

“Wall of Words in a Wall of Sound”.



Giulia Cavaliere incontra Guido Harari, con la partecipazione di Mauro Ermanno Giovanardi, Michele Monina e gli artisti che hanno partecipato al festival per questo lounge di chiusura, con un ospite a sorpresa.