Zendaya e Tom Holland ormai coppia fissa: insieme a un matrimonio

Dopo le foto del bacio pubblico tra i due attori arrivano nuovi scatti a scatenare i fan

Zendaya e Tom Holland continuano a far sognare i fan. Dopo essersi fatti fotografare per le vie di Los Angeles mentre si scambiavano baci appassionati, i due attori tornano a far parlare della presunta storia d’amore nata fuori dai set cinematografici. Le due star di Hollywood hanno presenziato al matrimonio di amici come coppia.

A provarlo sono stati gli scatti arrivati sui social che presto hanno scatenato il tam tam di chi ha sperato in un lieto fine per i due colleghi. Sorridenti e affiatati in tutte le immagini, Tom e Zendaya non hanno mai confermato la loro relazione. Cosa certa è che, ancora una volta, appariranno insieme sul grande schermo per Spider-Man: No way home, seguito del fortunato Homecoming uscito nel 2017 che dovrebbe vedere la luce presto.

