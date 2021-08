Pomeriggio 5, ecco la data ufficiale d’inizio: così sarà rivoluzionato il talk

Promo ufficiale del talk della rete ammiraglia Mediaset: news e dettagli

C’è la data ufficiale dell’inizio di Pomeriggio Cinque, talk condotto da Barbara d’Urso in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. C’era grande attesa, quest’anno più degli altri, di visionare il primo ‘assaggio’ del programma visto che sarà in parte rivoluzionato. A volerlo i vertici del Biscione. Ebbene, quando si comincia? L’appuntamento per l’affezionato pubblico ‘d’ursiano’ è per lunedì 6 settembre. Al momento non è stato specificato l’esatto orario di messa in onda, anche se si prevede che la trasmissione avrà all’incirca la durata delle edizioni precedenti, forse con un leggero taglio. Barbara dovrebbe prendere la linea con qualche minuto di ritardo rispetto al passato, quindi attorno alle 17,30, per finire circa alle 18,40.

Il Promo del talk ha alternato la voce di Barbara (spezzoni presi dalle passate edizioni) a una voce fuori campo piuttosto sobria (“Torna l’appuntamento quotidiano che dà voce ai protagonisti della cronaca, alle loro storie, alle notizie”). In sovrimpressione sono poi passati i seguenti sottotitoli: ‘Informazione e cronaca’, ‘Costume e società’, ‘Attualità ed esclusive’. Come anticipato da Pier Silvio Berlusconi, l’idea per la nuova stagione è quella di puntare maggiormente sulle notizie e sulla cronaca ‘pura’ e meno sul gossip e sul chiacchiericcio, oppure, per dirla in maniera ironica, di puntare meno sul trash.

Barbara d’Urso ai nastri di partenza con un solo programma

Si ricorda che al momento Barbara d’Urso è al timone di un solo programma su Canale Cinque, dopo che Mediaset ha deciso di archiviare sia Live – Non è la d’Urso, sia Domenica Live. Si è detto molto e scritto tantissimo sulla scelta di tagliare i due talk. La conduttrice campana, in una recente intervista, ha bollato come falsità le voci che hanno sostenuto che i ‘tagli’ siano stati dettati dagli ascolti bassi. In realtà, però, i freddi numeri certificano che entrambi i programmi, rispetto agli antichi fasti, hanno faticato non poco negli ultimi mesi.

Nella domenica pomeriggio di Canale Cinque, in sostituzione dei salotti ‘d’ursiani’, arriveranno Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. La compagna di Pier Silvio Berlusconi raddoppierà con Verissimo, andando in onda sia il sabato pomeriggio sia il dì festivo. Dall’altra parte, cioè su Rai Uno, tornerà invece la corazzata di Mara Venier, Domenica In, che negli ultimi anni ha stracciato la concorrenza, facendo incetta di ascolti.

