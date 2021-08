Mara Venier dopo Domenica In: “Desidera uno show in prima serata”, indiscrezione

Mara Venier: “Desidera uno show in prima serata”, svela il settimanale Nuovo Tv

Ogni anno Mara Venier afferma con sicurezza che è il suo ultimo alla guida di Domenica In, il salotto di Rai1 campione di ascolti, e anche quest’estate lo ha ripetuto. Ma il pubblico, ormai, ha imparato a conoscerla, e sa che anche il prossimo anno ripeterà la stessa cosa, salvo poi prendere la decisione opposta. Come svela il settimanale Nuovo Tv Mara Venier “desidera uno show in prima serata con lustrini e paillettes”. La Rai esaudirà questo suo desiderio dopo l’ultima edizione di Domenica In?

Domenica In, sarà l’ultima edizione? Mara Venier ammette: “Programma molto faticoso”

Sarà davvero l’ultima edizione di Domenica In quella che andrà in onda da settembre 2021 a giugno 2022? Mara Venier in occasione di una sua presentazione letteraria a Viareggio, come riporta il settimanale Nuovo Tv, ha ammesso: “Domenica In è molto faticoso e complicato. Non so dire di no alla domenica pomeriggio”. Secondo lei questo sarà il suo ultimo anno perché è giusto che sia così. Sarà vero?

Mara Venier, al via la sfida con Anna Tatangelo da settembre: chi vincerà?

Chi vincerà tra Mara Venier e Anna Tatangelo? Perché sì, la sfida della domenica pomeriggio da settembre sarà del tutto inedita: da una parte la Domenica In che ha successo da anni (cioè da quando è tornata al timone Mara Venier) e dall’altra Scene da un matrimonio con il debutto alla conduzione di Anna Tatangelo. Novità per Domenica In: ci sarà un piccolo talent (anche se non si sa quanto durerà quest’idea) al fine di dar spazio a giovani talenti.

