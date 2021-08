Amici, Rosa e Deddy di nuovo insieme? Parla la ballerina e cala il gelo

Si è sussurrato di un ritorno di fiamma per i due giovani artisti: la danzatrice rompe il silenzio sulle indiscrezioni

Sono tornati assieme oppure no? Nei giorni scorsi si è riacceso il gossip attorno a Deddy, al secolo Dennis Rizzi, e Rosa Di Grazia, due protagonisti dell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Una serie di indizi hanno fatto credere che i due giovani avessero riallacciato i fili d’amore, sfilacciatisi nelle scorse settimane. Lei che è intervenuta piazzando tre cuori in una diretta Instagram del cantante, il ‘segui’ sulle piattaforme social che è tornato da parte di entrambi, un filmato in cui Rizzi ha intonato ‘Potremmo ritornare’ e un tweet che è sembrato rivelatore da parte dell’amico Aka7even, molto vicino sia alla Di Grazia che a Deddy: questi i segnali del ritorno in love. E quindi? Quindi, dopo cotanti indizi, la doccia fredda per i fan, rifilata dalla stessa Rosa.

Dopo che è proliferato il gossip circa il ritorno di fiamma, la danzatrice, su Instagram, rispondendo ad alcuni fan, ha chiuso per il momento l’argomento, lasciando intendere che per ora non sembra esserci spazio per riannodare i fili della relazione sentimentale con Rizzi. “Sono innamorata? Attualmente no. Preferisco tenere fuori la mia vita privata da quella artistica”, ha chiosato la ragazza, facendo calare il gelo. E ancora: “Credo nell’amore? Sì, quello vero”. La sottolineatura ‘quello vero’ è parsa più una punzecchiatura che altro.

La Di Grazia, inoltre, quando le è stato domandato se fosse felice in questo momento, ha risposto che la vita è fatta di “alti e bassi”, ma che c’è sempre qualcosa che può rendere felici: “Io ho voi, la danza e la mia famiglia. Ed è importante circondarsi di persone che ci vogliono davvero bene”. Nessun accenno a un fidanzato.

Al momento Deddy e Rosa pare che abbiano sì appianato alcune ruggini, ma che non stiano imbastendo un ritorno di fiamma. Ma mai dire mai, perché le vie dell’amore sono infinite e i sussulti del cuore possono innescare colpi di scena in un batter d’occhio.

Rosa, rispondendo ad altre domande dei suoi ‘seguaci’, ha poi spiegato che le critiche l’hanno fatta crescere artisticamente e umanamente. Naturalmente quelle costruttive e non quelle gratuite degli haters. Infine ha dichiarato di essere molto orgogliosa del percorso fatto fino ad ora, ma al contempo di non sentirsi realizzata in quanto punta ancora “più in alto”. La parola d’ordine, però, resta sempre la stessa: “Restare con i piedi per terra”.

