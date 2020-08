Nadia e Antonio Giungo seconda coppia di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi

Sono la seconda coppia annunciata che partecipa da settembre alla nuova edizione di Tempation Island, la seconda del 2020 ma con Alessia Marcuzzi al posto di Filippo Bisciglia. Nadia e Antonio fanno già discutere: lui l’accusa di essere viziata, lei si difende sostenendo di essere l’opposto della “ragazza che lava e cucina”.

Temptation Island torna con una nuova edizione a pochi mesi dall’ultima, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Se l’anno scorso quest’ultima aveva guidato l’edizione “vip”, stavolta si replica il formato originale, con personaggi “nip”. La seconda coppia annunciata è quella formata da Antonio Giungo e da Nadia.

Nel video di presentazione, Antonio ha spiegato di aver preso l’iniziativa contattando la redazione del programma prodotto da Maria De Filippi. “Ho 32 anni”, ha spiegato, “Sto con Nadia da un anno e nove mesi e sono più grande di lei di 10 anni. Sono stato io a chiamare Temptation Island perché, anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta, per me, per costruirci un futuro assieme”. Antonio non risparmia critiche alla fidanzata e la rimprovera di essere un tipo ozioso:

Io sono una persona con la testa sulle spalle. Lei è una ragazzina viziata, sta tutto il tempo sul divano con il telefono a non far niente. E a me questo non va bene.

Il punto di vista di Nadia è altrettanto netto e chiaro. La ragazza non è disposta a trasformarsi in una “cameriera” per il fidanzato: “Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva, cucinava. Io sono totalmente l’opposto di questo. Non permetterò a nessuno di cambiare il mio modo di essere. Io sono così”. La seconda edizione del 2020 di Tempation Island andrà in onda a settembre, con molta probabilità da mercoledì 9. Per Alessia Marcuzzi si tratta della seconda esperienza al timone del reality targato Mediaset. Maria De Filippi ha spiegato di aver scelto di replicare il formato nip perché crederebbe maggiormente nelle coppie sconosciute: “Con loro scatta l’improvvisazione, la sorpresa, l’inaspettato”. La prima coppia già annunciata è quella formata da Carlotta e Nello.

