Michelle Hunziker, la foto con Aurora Ramazzotti sulla Scala dei Turchi e la polemica: «Mi scuso, andate a vederla»

Una foto ha scatenato l’inferno. Michelle Hunziker, insieme alla figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, si è fatta immortalare seduta, in costume da bagno, sulla Scala dei Turchi. «Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale», ha scritto online, specificando di trovarsi fuori dalla zona protetta, cui il comune di Agrigento ha impedito l’accesso. Le parole, però, non sono bastate, ché la zona tutta è interdetta al pubblico. La comunicazione, sul luogo, non è ben visibile e a nulla è valsa la buona volontà della conduttrice, che ha cercato di spiegare il proprio errore, provocando l’ira dei suoi seguaci.

Orde di utenti impazzite hanno accusato la Hunziker e la figlia di non aver alcun rispetto delle bellezze italiane. E tanta è stata la violenza verbale da aver costretto il volto Mediaset ad una subitanea replica.

«Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di fuori della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della Scala dei Turchi», ha scritto online la showgirl, facendo presto ammenda. «Solo ora ho appreso che l’intera area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane. Venendo da mare non ci sono cartelli visibili che indicano tale divieto. Comunque colgo quest’occasione (nessun male vien per nuocere) per sottolineare l’importanza di questa ordinanza», ha continuato la Hunziker, «La Scala dei Turchi è meravigliosa, andate a vederla tutti dal mare o dalla spiaggia Punta Majata», ha scritto ancora, cercando di sdrammatizzare quanto successo. «Alla fine, faccio volentieri da faro alle problematiche burocratiche», ha concluso Michelle Hunziker.

