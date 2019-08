Il 30 agosto a Villa Adele film e cerimonia per grande regista

Carlo Verdone cittadino onorario di Anzio. Cerimonia di conferimento il 30 agosto a Villa Adele nel corso di una serata evento di beneficenza in cui il regista si racconterà in un colloquio pubblico con il critico e regista cinematografico, Mario Sesti. “Insieme al nostro Carlo Verdone – afferma il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – siamo riconoscenti al giornalista e critico cinematografico Mario Sesti, che sarà parte attiva in un evento che rimarrà nella storia della nostra Città. Il Rinascimento Culturale di Anzio prosegue, con il coinvolgimento attivo di figure di altissimo profilo del cinema e del giornalismo italiano”. Come è noto anche Roger Waters è cittadino onorario della città tirrenica.

Al Teatro di Villa Adele, il 30 agosto, Mario Sesti, tra una pellicola e l’altra, intervisterà Carlo Verdone sull’amore per Anzio, su alcuni episodi significativi dei magnifici anni sessanta, rimasti nel cuore del regista che tornerà nella città della sua libera giovinezza.

ANSA