Will.I.am e Britney Spears, è uscita la collaborazione Mind Your Business

Britney è tornata. La Principessa del pop ha fatto il suo improvviso e atteso ritorno con Mind Your Business, insieme a Will.i.am. La coppia ha lanciato la canzone ottenendo immediatamente il favore del pubblico.

WILL.I.AM E BRITNEY SPEARS, L’AUDIO DI MIND YOUR BUSINESS

Nell’agosto del 2022 Britney Spears ha fatto un primo ritorno sulla scena musicale grazie al brano Hold Me Closer in duetto con Elton John. Il singolo ha conquistato l’attenzione scalando le classifiche a livello internazionale.

Ora, a distanza di quasi un anno, la Principessa del pop ha lanciato il suo primo inedito dalla fine della conservatorship. Per il suo rientro in scena la voce di Toxic si è affidata a Will.I.am. leader dei Black Eyed Peas e tra i più importanti e popolari producer.

Mind Your Business riprende la strada tracciata dalla hit Scream & Shout, pubblicata dalla coppia nel 2013 e divenuta una delle canzoni dance più celebri del terzo millennio. Il nuovo singolo ha quindi riportato Britney Spears al centro della scena musicale dimostrando ancora una volta la sua inarrivabile potenza mediatica.

Britney Spears è tra le più importanti e rivoluzionarie artiste di sempre con una discografia iconica, basti pensare a (You Drive Me) Crazy, Oops!… I Did It Again, Stronger, Everytime, Gimme More, Piece of Me, Womanzier, Circus e Hold It Against Me.