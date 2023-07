Laura Pausini, la prima data di Siviglia dell’Anteprima World Tour

Dopo il debutto dell’Anteprima World Tour con tre concerti sold-out nella meravigliosa cornice di Piazza San Marco, a Venezia, il 21 luglio Laura Pausini ha incantato il pubblico spagnolo in Plaza de España, a Siviglia, dove ripeterà l’esibizione anche nella serata del 22 luglio. L’artista, che da anni rappresenta la musica italiana nel mondo, l’8 dicembre inauguerà il World Tour 2023/2024 con la prima data di Rimini e proseguirà in tutta Italia, in Europa e in America Latina fino alla conclusione negli Stati Uniti.

Durante l’adolescenza, Pausini ballava in cameretta sulle note di Michael Jackson e cantava nei pianobar. Ora la cantante romagnola festeggia 30 anni di carriera costellati da una ventina di album, numerosi premi italiani e internazionali, la nomina di Persona dell’Anno 2023 rilasciata dalla Latin Recording Academy per premiare meriti artistici e sforzi umanitari, incluso l’impegno nelle cause di giustizia sociale mostrato dall’artista sia nella difesa dei diritti LGBTQ+ e delle donne sia nella lotta al cambiamento climatico, e un concerto tributo atteso durante la prossima Latin Grammy Week. A Siviglia, Pausini ha celebrato il passato, il presente e il futuro, tra una dedica alla memoria di Raffaella Carrà e le performance in storici brani come La Solitudine, vincitore del Festival di Sanremo 1993 nella sezione Novità. La cantante ha stupito anche per l’accompagnamento musicale, per le coreografie, per gli abiti e le grafiche spettacolari che, nonostante la straordinarietà, abbracciano la genuinità della sua essenza.