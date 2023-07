È morta Josephine Chaplin, attrice e figlia del grande Charlie

È morta a 74 anni Josephine Chaplin, attrice e sesta degli undici figli di Charlie Chaplin. La scomparsa risale al 13 luglio ed è avvenuta a Parigi, ma la famiglia ne ha dato l’annuncio solo una settimana dopo. Nata il 28 marzo del 1949, Josephine Hannah Chaplin era la terza figlia degli otto avuti dal grande attore con la sua quarta moglie Oona O’Neill. Prima di lei i suoi genitori avevano avuto Geraldine e Michael.

CON PASOLINI E DE SICA

Aveva recitato diretta da Pier Paolo Pasolini nel film I racconti di Canterbury, cinque anni dopo essere stata diretta dal padre in La contessa di Hong Kong, del 1967. Aveva diviso il set anche con i colleghi Vittorio De Sica in L’odore delle belve, Kiefer Sutherland in Il ragazzo della baia e Klaus Kinski in Erotico profondo, film in lingua tedesca su Jack lo squartatore. Nel 1988 aveva interpretato il ruolo di Hadley Richardson, prima moglie di Ernest Hemingway, in una miniserie televisiva. La sua prima apparizione, però, risale addirittura al 1952, ad appena due anni, nel capolavoro del padre Le luci della ribalta, accanto ai fratelli più grandi Michael e Geraldine.

IL LAVORO PER LA MEMORIA DEL PADRE

Per diversi anni Jospehine aveva gestito The Chaplin Office, la compagnia che amministra i diritti del padre, e aveva perorato la causa per una statua a lui dedicata a Waterville, in Irlanda, dove spesso la famiglia trascorreva le vacanze.

LA VITA PRIVATA

Josephine Chaplin è stata sposata con l’uomo d’affari greco Nikki Sistovaris dal 1969 al 1977 e dopo il divorzio aveva convissuto con l’attore Maurice Ronet fino alla scomparsa di lui nel 1983. Nel 1989 aveva sposato il suo secondo marito, l’archeologo Jean-Claude Gardin, con cui era stata fino alla sua morte nel 2013. Oltre ai fratelli maggiori Geraldine e Michael, Josephine lascia le sorelle Victoria, Jane e Annette, i fratelli Eugene e Christopher, e i figli Charly, Julien e Arthur. Il funerale si terrà a Parigi in forma privata.