Musica, il ritorno del cantautore napoletano Gianfranco Caliendo e la sua Miele Band

Gianfranco Caliendo e la Miele Band stanno tornando sul mercato con una pletora di grandi progetti. L’artista ha, infatti, annunciato un videoclip nuovo, apripista di un album realizzato con il gruppo napoletano. Inoltre, tra non molto, verrà lanciata la sua incredibile biografia, Memorie di un Capellone – Luci ed ombre di un successo anni 70, pubblicata dalla IacobelliEditore, con prefazione di Giorgio Verdelli. Un libro che racconterà i suoi 50 anni di carriera.

Gianfranco è stato frontman, voce principale, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici dal 1974 al 2012. Alcuni risultati conseguiti con il Giardino: 38 anni di carriera; 4 milioni di copie vendute; 2000 concerti; 14 albums pubblicati; 1 Festival di Sanremo e 3 Festivalbar; dozzine di partecipazioni a trasmissioni televisive Rai e Mediaset. Il Giardino dei Semplici fu rivoluzionario per la musica partenopea sia grazie alla sua versione soft-prog di Tu, ca nun chiagne del 1975 (oltre 1 milione di copie vendute), sia per il famoso album B/N (Bianco e nero, 1979), vera pietra miliare del movimento del Neapolitan Power.

Gianfranco ha anche firmato e interpretato tre inni per la squadra del Napoli: Napoli, Napoli (1977); Un’altra canzone per Napoli (1987, la famosa “Voleremo senza ali, tutti noi napoletani”) e Amore azzurro (2015).

Nel 2012, Gianfranco è divenuto artista solista, fino a che non ha fondato, quattro anni più tardi, il gruppo Miele Band. I dischi del nuovo corso artistico: Memorie di un pazzo (2012) e Amanapoli (2016), quest’ultimo realizzato in coppia con la cantautrice Flora Contento.

Ricordiamo i singoli: M’innamorai (2012); Memorie di un pazzo (2013); Non si fa (2015); Cia’ guagliò (2016); Vafancù (2016) e Anime (2019; in coppia con Nick Luciani dei Cugini di Campagna).

Nel 2020, Gianfranco ha pubblicato un nuovo singolo, Io resto a casa, in cui dipinge con poesia e melodia il momento delicato del lockdown.

L’album della Miele Band conterrà anche canzoni cantate in vernacolo. La formazione: Gianfranco Caliendo (voce solista, chitarre); Peppe Mazzillo (tastiere e programming); Dami Tedesco (seconda chitarra, cori); Piero Pisano (basso, cori); Vito Capone (batteria, cori).

La pubblicazione del disco è prevista dopo il tour estivo.