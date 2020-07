Rete8, stasera nuova puntata di Interno 8

Il comico Uccio De Santis e il cantautore Tony Bungaro sono gli ospiti

dell’undicesima e penultima puntata di “Interno 8”, che si avvia così alla conclusione della sua prima e fortunata stagione. Uccio De Santis, con la sua simpatia irresistibile, è attualmente in tour con lo spettacolo “Non ci resta che ridere” e presto inizierà le riprese della nuova serie di corti comici “Mudù”, di cui è autore, oltre che attore. Anche Tony Bungaro è attualmente al lavoro sul suo nuovo disco, mentre il suo calendario live si arricchisce di giorno in giorno di nuove date. Entrambi racconteranno ai telespettatori di “Interno 8” questo loro momento artistico pieno di impegni e creatività. Come ogni settimana, poi, ad animare il bizzarro condominio, amministrato dalla conduttrice Paola De Simone, saranno la rubrica comica dell’attrice Tiziana Di Tonno, alias Tatiana, l’editoriale del giornalista Luca Pompei e le pillole musicali di Alessandro De Berardinis.

Grande protagonista sarà anche il pubblico da casa, chiamato ancor una volta a interagire con gli ospiti in studio attraverso i canali social di Rete 8 (Rete8.it, Facebook e YouTube), dove “Interno 8” sarà trasmesso in diretta.

Rete8 è un’emittente televisiva abruzzese che, grazie al suo impegno, è riuscita a guadagnarsi la leadership nel panorama dell’informazione televisiva locale. Secondo recenti

stime diffuse dal Ministero dello Sviluppo Economico, è al 50° posto (su 137 emittenti) nella graduatoria Tv Commerciali del 2019. L’undicesima e penultima puntata di “Interno 8”, andrà in onda alle 20.20.