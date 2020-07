Matrimonio in vista per Demi Lovato: Max Ehrich le ha fatto la proposta

Demi Lovato si sposa: la cantante ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Max Ehrich e ha condiviso la sua gioia sui social.

Demi Lovato si sposerà molto presto! L’ex stella della Disney ha annunciato di aver accettato la proposta di matrimonio del fidanzato, l’attore Max Ehrich. Dopo aver superato il periodo più duro della sua vita ed essere uscita dal rehab, l’artista sta riprendendo in mano la sua vita, ha lanciato già alcuni nuovi singoli e ha cominciato una storia d’amore molto seria con il suo Max, che ha deciso di sorprenderla con una proposta romanticissima!

A rendere nota la proposta di matrimonio è stata la stessa Demi con uno splendido ed emozionante post su Instagram. A quanto pare Max le ha fatto una romantica proposta, e l’artista non ha potuto far altro che rispondere sì. Sul social network sono apparsi anche alcuni scatti della sua gioia e del suo anello.

Queste le sue parole, affidate all’account ufficiale: “Quando ero una bambina, il mio papà mi chiamava sempre la sua ‘piccola moglie’, qualcosa che mi sarebbe suonato strano se non fosse stato pronunciato con un accento del sud. Per me aveva perfettamente senso. E oggi quella parola ha di nuovo perfettamente senso, ma oggi divento ufficialmente la moglie di qualcun altro“.

L’artista continua affermando che sapeva già di amare Max e che non si è mai sentita così amata incondizionatamente da qualcuno nella sua vita (eccetto i suoi genitori). Parole emozionanti che descrivono tutto il suo amore per Ehrich: “Mi spingi sempre ad essere me stessa. E mi fai venir voglia di essere la migliore versione di me stessa. Sono onorata di accettare la tua proposta di matrimonio. Ti amo più di quanto possa esprimere una didascalia, ma sono entusiasta di iniziare una famiglia e una vita con te. Ti amo per sempre, piccolo mio. Il mio compagno. Ecco il nostro futuro!”.





Notiziemusica.it