Oggi ad Atri interverrà Saverio Raimondo

Il comico Saverio Raimondo, il tenore Piero Mazzocchetti e l’influencer e attore Paolo Stella sono gli attesi protagonisti di questo fine settimana ad Atri. Nomi questi che rientrano nel cartellone dell’”Atri Incontra”, iniziativa a cura dell’Associazione Abruzzo Ontario in collaborazione con il FLA. Raimondo sarà ad Atri venerdì 24 luglio per una serata piacevole e divertente grazie alla sua grande comicità e allegria. Mazzocchetti sarà ospite il 25 luglio della presentazione del libro “Atri e il Covid-19. Testimonianze, fotografie, e la splendida risposta del San Liberatore” (Hatria Edizioni) di Alberto Rasetti. Domenica 26 luglio ci sarà l’influencer, attore, regista e scrittore Paolo Stella in libreria con “Per caso (tanto il caso non esiste)”. Tutti gli appuntamenti si terranno sul palco di Piazza Duchi d’Acquaviva alle 21,30. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito viviatri.it al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza da Covid-19. Alla presentazione del libro di Alberto Rasetti oltre all’autore e all’ospite Mazzocchetti, interverranno: la direttrice sanitaria della ASL di Teramo, Maria Mattucci; il Primario di Medicina del San Liberatore, Enrico Marini; il direttore sanitario del San Liberatore, Marino Iommarini e alcuni medici dello stesso ospedale come il direttore di Chirurgia, Edoardo Liberatore; il responsabile di Anestesia, Vincenzo Fiorà; il responsabile di radiologia, Fabrizio Capone. Presenti anche il responsabile della Farmacia interna, Massimo Costantini; il direttore di ortopedia e traumatologia, Fabrizio Fascione. Porteranno il loro saluto, tra gli altri, il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, e alcuni sindaci della Valle del Fino che sono stati zona rossa: il sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole e quello di Montefino, Ernesto Piccari. Gianluca Zaccagnini, titolare dell’omonima Cantina, al termine della presentazione, offrirà un brindisi a tutti i presenti con l’augurio di aver superato il dramma legato al Covid-19. Nelle prossime settimane, per lo stesso cartellone, sono attesi: il compositore Angelo Valori (31 luglio); il giornalista Michele Cocuzza (2 agosto); il pianista e compositore Giovanni Allevi (14 agosto); il cantautore Roby Facchinetti (in concerto il 19 agosto); lo scrittore Sandro Veronesi (20 agosto); l’attore Marco Bocci in scena con “Lo Zingaro” il 21 agosto; l’influencer, blogger, opinionista e giornalista, Selvaggia Lucarelli (22 agosto); la giornalista e conduttrice Marianna Aprile (23 agosto) e il calciatore Totò Schillaci (presente in due serate il 22 e il 23 agosto). “Siamo felici di ospitare in un anno così particolare e difficile per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nomi così importanti del panorama nazionale – commenta l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Atri, Domenico Felicione – ringrazio l’associazione Abruzzo Ontario e il FLA per il prezioso lavoro e l’alta qualità dell’offerta proposta che va ad aggiungersi anche alle tante altre iniziative che caratterizzano l’estate atriana. Ricordo che per partecipare agli appuntamenti è necessario iscriversi attraverso il portale www.viviatri.it, inserendo in un apposito form i propri dati. Al termine si riceverà via mail un ticket da esibire all’ingresso. Questo consentirà di tracciare le presenze, mantenendo ovviamente la privacy, di garantire il contingentamento e il distanziamento interpersonale. In Piazza Duchi d’Acquaviva, la più grande della città, ci saranno 200 posti a sedere e verranno garantite tutte le misure di sicurezza”.