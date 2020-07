Ascolti Tv 23 luglio 2020, Boom Temptation Island. Che flop il concerto di Muti

Su Canale 5 le tre ore di Temptation Island sono state seguite da oltre 3,7 milioni di spettatori pari al 23,7% di share. Su Rai1 il film Nessuno Mi Può Giudicare 2,5 milioni e 13,5% di share. Su Italia 1 Apes Revolution Il Pianeta delle Scimmie 5,1%. Su Rai2 Hawaii Five-0 il 4,5%. A seguire NCIS New Orleans il 4,6%. Su Rai3 la replica di In Arte Patty Pravo soltanto il 3,5%. Su Rete4 I Legnanesi in replica 3,8%.



Su La7 In Onda Focus 3,9%. Su Tv8 Il Mistero di Ragnarok l’1,8%. Sul Nove Sotto Corte Marziale l’1,7%. In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3 milioni e 15,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,8 milioni e 14,6%. Su Rai2 Tg2 Post 1.001.000 spettatori con il 5,1%. Novantesimo Minuto Goal 1.112.000 spettatori e il 5,5%. Su La7 In Onda 976.000 (5%). Su Rete4 Stasera Italia News 828.000 (4,5%) nella prima parte e 900.000 (4,5%) nella seconda. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai3 La Dedica 4,8% e Un Posto al Sole 6,1%. Su Sky Sport Serie A Udinese-Juventus 721.000 spettatori e il 4,2%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 2,5%. Sul Nove la replica di Little Big Italy l’1,3%.

Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,1 milioni (22,9%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 1,9 milioni (14,5%). In seconda serata flop per Riccardo Muti con Le Vie dell’Amicizia: Concerto per la Siria trasmesso da Rai1: solo 323.000 spettatori con il 3,1% di share. Su Rai2 Novantesimo Minuto Notte Goal 4,2%. Su Italia1 Pressing Serie A 342.000 spettatori (3,8%). Su Canale 5 Tg5 Notte 15,4%.





