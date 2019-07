Rai4, stasera andrà in onda “Lupin III”

Stasera alle 21:15 Rai 4 si colora con le irresistibili atmosfere pop di Lupin III – Il film, in prima visione assoluta. Creato nel 1967 dal celebre mangaka Monkey Punch ispirandosi all’elegante ladro gentiluomo Arsène Lupin ideato da Maurice Leblanc, Lupin III è stato per anni al centro di una nutrita produzione di anime di successo e oggetto di un ricchissimo merchandising, che lo ha eletto a personaggio cult per diverse generazioni. Già portato al cinema in un film live action nel 1974 da Takashi Tsubojima (Lupin III – La strategia psicocinetica), Lupin III è protagonista di un secondo lungometraggio per la regia del poliedrico Ryūhei Kitamura, autore giapponese noto soprattutto per le incursioni horror-splatter di Versus (2000), Prossima fermata: L’inferno (2008) e No One Lives (2012). Ispirandosi proprio alla coloratissima serie anime, racconta la vicenda dei ladri Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko che devono rubare il “Cuore cremisi di Cleopatra”, un gioiello di inestimabile valore custodito in una gigantesca cassaforte di massima sicurezza chiamata “L’Arca di Navarone”. Ma l’immancabile ispettore Zenigata è pronto a ostacolare i loro piani.