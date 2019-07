Katy Perry e Orlando Bloom, nozze sempre più lontane: “Lavoriamo sulla nostra relazione”

La popstar statunitense e il divo di Hollywood non hanno alcuna fretta di unirsi in matrimonio e vogliono prendersi altro tempo per far crescere il loro rapporto (e non sbagliare per la seconda volta)

Katy Perry e Orlando Bloom stanno vivendo la loro romantica storia d’amore nonostante i numerosi impegni di lavoro reciproci.Sia la Perry che Bloom sono, infatti, impegnati in diversi progetti che li stanno portando lontani l’uno dall’altra spesso. Per questo i rumors parlano di nozze sempre più lontane e il matrimonio che sembrava imminente sta slittando di mese in mese. In realtà la loro love story procede a gonfie vele, come ha confermato la stessa Katy Perry durante un’intervista radiofonica all’emittente australiana KIIS, durante il programma “Kyle e Jackie O Show“: “La nostra relazione sta andando alla grande”. La coppia di divi si era lasciata lo scorso anno (dopo una lunga relazione iniziata nel 2016), per poi ritrovarsi a Natale del 2018. Orlando Bloom aveva poi pubblicato sui social uno scatto insieme a Katy per condividere con i tanti fan la proposta di matrimonio ufficiale fattale nel giorno di San Valentino.Secondo quanto riportato dalla rivista Vanity Fair, però, il matrimonio non è imminente. L’eclettica cantante ha spiegato che le nozze non sono il loro primo obiettivo e che non si celebreranno così presto come tutti pensavano: “Vogliamo lavorare ancora sul nostro rapporto. D’altronde entrambi siamo già stati sposati, ora è diverso”. Entrambi non vogliono, dunque, rischiare di sbagliare per la seconda volta dopo i matrimoni falliti lui con Miranda Kerr (divorziati nel 2013) e lei con Russell Brand. Un matrimonio, quello di Katy Perry, durato appena 14 mesi e il cui naufragio ha segnato negativamente la cantante, andata in depressione dopo la rottura con l’ex marito. Niente fiori d’arancio a Dysneland o in un castello irlandese come si vociferava, dunque, almeno per il momento.

Novella Toloni, ilgiornale.it