Tv, a “Dalla parte degli animali”, con L’On. Michela Vittoria Brambilla e con la piccola Stella, l’ippoterapia all’ospedale Niguarda, i cani delle Fiamme Gialle e le possibili destinazioni dell’orsa JJ4

Un bel cavallo biondo trotta allegramente e in sella, felice, c’è un bimbo che, grazie al nuovo amico, supera i suoi piccoli problemi di deambulazione. Ecco una bella istantanea di un giorno qualunque

nel centro di ippoterapia “Vittorio Di Capua” del Niguarda, l’unico in Italia. Nello studio cascina largo a Grisbi, cagnolina della Guardia di Finanza di Linate capace di scovare il “grisbi” degli spalloni, il “malloppo” in contanti: lei, sì, conosce l’odore dei soldi. Nel Cras della Leidaa tanti momenti di gioia, di libertà, di grande allegria quando gli abitanti del bosco tornano a casa. E’ tutta da gustare la prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4. In onda la domenica su Rete4 alle 10 e 50: l’unico programma, la cui missione è donare un nuovo inizio agli animali, a tutti gli animali, abbandonati.

“I bambini qui, al nostro centro di ippoterapia imparano a ritrovare equilibrio e gioia di vivere insieme ai nostri cavalli. Ma anche ad occuparsi di loro”, spiegano gli operatori e le immagini parlano da sole: tra bambini ecavalli il sodalizio è perfetto. Invece a cagnolina finanziera mostrerà ai telespettatori di “Dalla parte degli animali” che, come sospettavamo, anche le banconote hanno odore. Poi sarà il turno di Dormicchio, riccetto dormiglione, salvato da morte certa e ora in perfetta salute. In casa di Grazia De Michele, cantante dal cuore grande, incontreremo Gatto e Nina, due micetti adorabili, ognuno con il proprio carattere particolare. Novità per l’orsa JJ4, che rischia l’abbattimento. Se il Tar di Trento lo consentirà, potrà essere trasferita in un santuario in Romania o in una nuova area per plantigradi che si potrebbe realizzare proprio in Trentino.

E’ l’ora delle adozioni. I cani: Carola, bianca, bella, dolcissima. Tommy un jack russel giocherellone che saprà farvi innamorare. Cindy e Oliver, due piccolini deliziosi dai ciuffetti bianchi. Anche l’elegante capra Margherita cerca casa, ma una casa con ampio giardino e magari con qualche animaletto con cui trascorrere le ore in allegria. Nero come l’ebano è il gatto Bagheera, più che un gatto una pantera. Per l’adozione a distanza, il magico incontro tra Angela e il cane Leo. La parola va a Lucky, cane avatar della trasmissione, che ci parlerà di un animale davvero misterioso e potenzialmente pericoloso, il pesce palla, e ci inviterà a tenere gli occhi ben aperti per trovare la micina rossa Pupetta, perduta a Reggio Emilia.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie

alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa

Animali e Ambiente (LEIDAA).