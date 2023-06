Paul McCartney: “La voce di Lennon non è stata creata artificialmente”

Paul McCartney torna a parlare del nuovo singolo dei Beatles e chiarisce: “La voce di John Lennon non è stata creata artificialmente”. Su Twitter l’artista sottolinea infatti che si è trattato di “confusione e speculazione” da parte della stampa dopo le sue parole alla Bbc perché “è tutto reale e suoniamo tutti”.

Le parole su Twitter

“Sembra che ci siano molte congetture là fuori – scrive Paul McCartney su Twitter – Non posso dire troppo in questo momento ma per essere chiaro, niente è stato creato artificialmente o sinteticamente. È tutto reale e tutti suoniamo qui. Abbiamo ripulito alcune registrazioni esistenti, un processo che va avanti da anni”. Paul McCartney aveva annunciato che sarà l’ultimo singolo dei Beatles: “L’abbiamo appena finita e la canzone uscirà entro quest’anno”. Il brano dovrebbe essere “Now and then”, anche se l’artista non ha mai fatto il nome della canzone.

La storia del nuovo singolo

Paul aveva ricevuto una demo nel 1994 da Yoko Ono, la vedova di John Lennon. Si trattava di una cassetta con la scritta: “Per Paul”. Un brano che Lennon, al piano nel suo appartamento di New York, registrò poco prima di morire, l’8 dicembre del 1980. “Si sentiva solo il ritornello, provammo a completarla, ma non eravamo d’accordo se farlo o meno. A George Herrison non piaceva e i Beatles sono una democrazia, quindi decidemmo di non farla”, ha raccontato McCartney.