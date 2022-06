Nuovo appuntamento con «New Amsterdam»

Venerdì 24 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con la IV stagione in prima visione assoluta di «New Amsterdam», acclamato medical drama con Ryan Eggold e serie di denuncia, dove clinici, paramedici e personale amministrativo hanno un’unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno. Gratuitamente. Negli USA.



Dopo un anno turbolento di sacrifici e difficoltà segnate dalla pandemia, il direttore sanitario Max Goodwin (Eggold, in foto) e il team del New Amsterdam iniziano un nuovo capitolo della loro vita. L’episodio di apertura, infatti, More Joy, riflette sia sull’aspetto professionale dei personaggi sia sul futuro che li attende: è necessaria più gioia. Come trovarla e mantenerla?



Per Max significa riconoscere e assecondare sentimenti a lungo covati, nei confronti della dottoressa Helen Sharpe (Freema Agyeman), e continuare a cercare di migliorare il sistema sanitario, con la solita donchisciottesca e inesauribile passione ed energia.



Nella nuova stagione fa il suo ingresso la dottoressa Veronica Fuentes (Michelle Forbes), che si unisce alla squadra per alleggerire l’ospedale, sovraccaricato e sottofinanziato.

Il suo compito è quello di smantellare ogni programma di stampo progressista, un intento combattuto con determinazione e coraggio dal dottor Goodwin.



Dinamiche che confermano quanto le storie di «New Amsterdam» siano ispirate a vicende reali: perché tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America, e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore.