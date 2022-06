Gone in the Night: il trailer del nuovo film con Winona Ryder in uscita a luglio

L’attrice, star di Stranger Things, è la protagonista di un nuovo thriller ambientato nei boschi

Winona Ryder è la protagonista del thriller Gone in the Night, di cui è stato pubblicato il trailer. Un ritorno al grande schermo per la star di Stranger Things, a quattro anni dall’ultimo film Destinazione Matrimonio. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Gone in the Night.

GONE IN THE NIGHT, DI COSA PARLA

In Gone in the Night, Winona Ryder recita al fianco di Dermot Mulroney, John Gallagher Jr., Brianne Tju e Owen Teague. La storia ruota attorno ad una coppia, formata da Kath (Ryder) e dal suo fidanzato Max (Gallagher Jr.) che decide di andare in vacanza in un cottage nei boschi. Qui però i due trovano una misteriosa coppia, i giovani Teague e Tju, che ha già affittato la stessa dimora. Le due coppie decidono così, loro malgrado, di condividere il cottage. Quando però Max scompare misteriosamente insieme a Tju, Kath cerca di trovare una spiegazione all’improvvisa rottura, e si fa aiutare nella ricerca del proprietario del cottage, interpretato da Dermot Mulroney. La verità, però, è molto più inquietante di quello che si possa immaginare. Gone in the Night è diretto da Eli Horowitz, anche sceneggiatore insieme a Matthew Derby. Il film arriverà nei cinema americani il 15 luglio e poi in Digital HD e On Demand il 2 agosto.

WINONA RYDER RITROVA JOHNNY DEPP IN BEETLEJUICE 2?

Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero Johnny Depp nel cast di Beetlejuice 2 di Tim Burton. Al momento non c’è ancora alcuna ufficialità e il nome del divo non appare nell’elenco del cast, ma essendosi concluso (positivamente per l’attore) il processo contro la moglie Amber Heard, i fan della pellicola del 1988 sperano che Depp possa affiancare i già confermati Michael Keaton e Winona Ryder (fidanzata con Johnny Depp tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90) nel sequel. Attualmente, Seth Grahame-Smith è incaricato di scrivere e produrre il film.