Tower of Terror: Scarlett Johansson protagonista e produttrice di un film dall’attrazione Disney

Scarlett Johansson resta legata alla Disney dopo Black Widow. L’attrice capitanerà il cast di un film in live action ispirato all’attrazione Tower of Terror di cui sarà anche produttrice.

La collaborazione fra Scarlett Johansson e la Disney non si esaurirà certo con Black Widow, primo film della fase 4 dell’MCU che ci racconta il passato di Natasha Romanoff. L’attrice sarà infatti protagonista e produttrice di un film in live action ispirato a una celebre attrazione che si trova presso i parchi Disney’s Hollywood Studios, Disney California Adventure, Walt Disney Studios e Tokyo DisneySea. Parliamo di Tower of Terror, il cui nome completo è The Twilight Zone Tower of Terror in riferimento alla serie tv Ai confini della realtà.

The Twilight Zone Tower of Terror consiste in un albergo immaginario situato sulle colline a nord di Hollywood e dotato di un ascensore che trasporta i visitatori in dimensioni fuori dall’ordinario. A scrivere la sceneggiatura del film è Josh Cooley, a cui dobbiamo, fra gli altri, il copione di Inside Out. Ignoriamo se sarà lui il regista, com’è stato per Toy Story 4, ma se così dovesse essere, Cooley non sarebbe il primo a passare dall’animazione al film con attori in carne e ossa. Non è nemmeno la prima volta, ma questo lo sappiamo benissimo, che la Disney porta una sua attrazione al cinema. Pensiamo a Pirati dei Caraibi ma anche a Jungle Cruise, a Tomorrowland, e al vecchio e al nuovo La casa dei fantasmi.

Tower of Terror è già diventata un film per la tv nel 1997. Vi recitavano Steve Guttenberg e Kirsten Dunst. Tornando a Scarlett Johansson, il suo Black Widow debutterà nei cinema il prossimo 9 luglio. Nel 2022 vedremo l’attrice ne La piccola bottega degli orrori e nel film di fantascienza di Sebastian Lelio Bride.

