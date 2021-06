Teheran, Glenn Close protagonista della seconda stagione della serie thriller di Apple TV+

Glenn Close porta il suo talento a Teheran. L’attrice, plurinominata all’Oscar (la candidatura più recente è quella per il film Elegia americana) e vincitrice dell’Emmy per Damages, sarà la protagonista della seconda stagione della serie thriller in arrivo prossimamente in streaming su Apple TV+.

La trama di Teheran

Creata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn, Teheran segue Niv Sultan nei panni di Tamar Rabinyan, un’hacker del Mossad infiltrata a Teheran: sotto falsa identità dovrà andare nella capitale iraniana e manomettere una centrale nucleare. Il fallimento della sua missione, però, la costringe ad escogitare un piano rischioso per la sua vita e quella dei suoi cari. La serie è una co-produzione di Apple TV+ e della rete israeliana Kan 11 e ha riscosso un notevole successo di critica. Rinnovata per un nuovo ciclo di episodi lo scorso gennaio, è risultata la prima serie non in lingua inglese a ottenere un rinnovo da parte del servizio di video in streaming di Apple.

Il ruolo di Glenn Close e il resto del cast

Glenn Close interpreterà Marjan Montazeri, una donna britannica che vive nella capitale irachena. Secondo quanto riportato da Deadline, l’attrice sarebbe una grande fan della serie e avrebbe espresso un particolare interesse verso questo ruolo creato appositamente per lei. L’attrice raggiunge gli altri membri del cast Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Liraz Charhi e Menashe Noy.

Carolina Mautone, comingsoon.it