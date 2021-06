La Rai premiata dal Moige

Sono 21 i prodotti Rai premiati dal Moige, nella guida critica “Un anno di zapping… e di like 2020/2021”, giunta alla sua XIV edizione e curata dall’Osservatorio Media del Movimento Italiano Genitori.

Il report, che ha riguardato in un’ottica family friendly programmi televisivi, canali social e spot e campagne di comunicazione, ha indicato 36 premi tv.

Il Servizio Pubblico si è aggiudicato sei menzioni nella categoria “Fiction, serie tv, docu-fiction” con cinque coproduzioni di RaiFiction, “Carosello Carosone”, in onda su Rai1, “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” (Rai1), “Io, una giudice popolare al Maxiprocesso” (Rai1), “Questo è un uomo” (Rai1 – RaiPlay), “La mia jungla” (RaiPlay) e con “L’Odissea”, trasmessa su Rai3.

Tra le motivazioni ci sono la capacità di “far rivivere e far conoscere alle generazioni più giovani” la storia raccontata dalla fiction Carosello Carosone, di aver “ricordato alle famiglie che l’ironia è una grande arma pedagogica” con “La mia jungla” e di aver “raccontato, con la sua delicatezza e il farsi parte del mondo che descrive, la sensibilità e la profondità” dei protagonisti de L’Odissea di Domenico Iannacone.

Nella categoria “Intrattenimento, cultura, informazione”, la Rai ha vinto con i programmi “Canzone segreta” e “Penso che un sogno così” in onda su Rai1, “Domani è domenica” in onda su Rai2, “Ricomincio da RaiTre”, Speciale “Fame d’amore”, “Timeline Focus” e “Via dei matti n° 0”, in onda su Rai3. Premiati anche “Cammina Italia” su RaiNews24 e “Alighieri Durante, detto Dante” di RaiCultura.

Quest’ultimo, in particolare, è stato definito “un piccolo capolavoro adatto ad ogni tipo di telespettatore” e “un’ottima operazione di divulgazione”.

Nella stessa categoria il Servizio Pubblico si è anche aggiudicato i due Premi assegnati dalla FIC – Federazione Italiana Cuochi e dalla Polizia Stradale, andati rispettivamente a “Linea verde life” su Rai1 e “Stop and go” su Rai2.

Riconoscimenti, inoltre, nella categoria “Intrattenimento, cultura, informazione”, che ha visto imporsi i quattro prodotti di Rai Ragazzi “Berry Bees” (premio assegnato dalla Polizia Postale), “Topo Gigio”, “Pablo” e “Lo specchio di Lorenzo”. Quest’ultimo, un corto animato in onda su Rai Yoyo, ha saputo accompagnare il pubblico dei giovanissimi e non solo – sono le motivazioni del premio – “verso la consapevolezza dell’Autismo” con “delicata poesia”.