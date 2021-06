Harrison Ford, incidente sul set di «Indiana Jones 5»: l’attore si è ferito ad una spalla

Stava provando una scena di combattimento dal copione di «Indiana Jones 5» quando si è ferito a una spalla: Harrison Ford è stato costretto a mettere in pausa temporaneamente il suo lavoro sul set del film a causa di un infortunio di cui ancora non si conoscono con precisione dettagli ed entità. Stando al sito web specializzato «Deadline Hollywood», che ha divulgato la notizia, quel che è certo è che l’attore americano, 78 anni, si è fatto male all’articolazione di una spalla e che ora le riprese verranno rimodulate per permettergli di tornare in forma.

La Disney in un comunicato ufficiale ha spiegato che il regista James Mangold (subentrato a Steven Spielberg) «continuerà a girare le scene intorno a Ford, mentre verrà valutato il trattamento appropriato per l’attore. Il programma delle riprese verrà riconfigurato secondo necessità nelle prossime settimane». Il nuovo episodio della saga d’azione della Lucasfilm dovrebbe uscire il 29 luglio 2022 e la produzione è iniziata a inizio giugno nel Regno Unito. Insieme a Harrison Ford, di nuovo nei panni di uno dei suoi personaggi più iconici, ci sono attori come Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann. Non è la prima volta che Ford si fa male lavorando a un film: nel 2014 aveva subito un incidente abbastanza serio, rompendosi una gamba a causa di una porta idraulica nell’astronave Millennium Falcon in «Star Wars: il risveglio della forza».

Corriere.it