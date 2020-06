Adriana Volpe, il marito Roberto Parli: “Ho dialogato con Denver. E’ simpatico”

Adriana Volpe, il marito Roberto Parli parla dell’incontro con Denver avvenuto durante una reunion dei concorrenti del Grande Fratello Vip che si è svolta a casa di Fabio Testi a Peschiera del Garda in Veneto.

Adriana si è presentata all’evento con la figlia Gisele e con il marito, il quale ha avuto l’occasione di confrontarsi con Andrea Denver.

Durante il Grande Fratello Vip 4 esplose il gossip attorno al modello e alla conduttrice trentina.

Fra i due non ci fu nemmeno un bacetto ma si rincorsero molte voci che vennero mal digerite da Parli che nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, ha raccontato come è andato l’incontro con Denver.

“Giusto per chiarire: i social e i media sono liberi di commentare! Personalmente io non conosco Andrea quindi non mi permetterò di giudicarlo” ha detto Parli.

Che poi ha aggiunto:

“Ho avuto l’occasione di parlare con lui e scambiare le mie opinioni; è stata una conversazione simpatica. Questo è tutto!”

Chissà se il commento del marito di Adriana Volpe spegnerà una volta per tutte le voci di crisi tra lei e l’ex conduttrice de “I fatti vostri”.

