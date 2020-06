Ronn Moss girerà in Puglia il film Viaggio a Sorpresa: “Beautiful? Non mi manca per niente”

A settembre inizieranno le riprese del nuovo film di Ronn Moss intitolato Viaggio a Sorpresa. Di questa commedia romantica, l’attore è sia produttore che protagonista. Interpreta un broker di New York che intende lasciarsi alle spalle la sua vita frenetica e cercare un po’ di pace trasferendosi a Brindisi.

Nuovi progetti per Ronn Moss. L’attore, amatissimo per essere il volto storico di Ridge Forrester nella soap Beautiful, si prepara a girare un film. Per la location, ha scelto l’atmosfera calda e accogliente e i colori accesi della Puglia. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ha raccontato i dettagli di questo nuovo progetto.



Ronn Moss sarà sia il produttore che il protagonista del suo film. Si tratta di una commedia romantica intitolata Viaggio a Sorpresa. La regia è di Roberto Baeli. I casting sono ancora in corso a Torino e in Puglia, ma tra i protagonisti sono già stati selezionati Paolo Sassanelli e Mayra Pietrocola. L’attore ha svelato alcuni dettagli sulla trama:

“Ho scoperto la Puglia e ovviamente mi ha conquistato. Ho deciso di ambientare lì una commedia romantica intitolata Viaggio a Sorpresa, le cui riprese cominciano a settembre. È la storia di un broker di New York che a un certo punto si stanca della frenesia di Wall Street, molla tutto e si trasferisce a Fasano, Brindisi, dove ha comprato una masseria. Peccato che quando arriva scopre che la casa non esiste! Tra mille peripezie, finirà per innamorarsi della sorella dell’uomo che l’ha imbrogliato”.

“Se mi manca Beautiful? Per niente!”: l’attore ha ormai voltato pagina e non guarda con nostalgia al suo passato nei panni di Ridge. Ronn Moss non rinuncerebbe mai alla libertà che ha acquisito dopo aver lasciato il set della soap: “Assorbiva ogni istante delle mie giornate, invece io amo la libertà. Ero arrivato a un momento in cui dovevo scegliere cosa fare della mia vita”. La decisione di andarsene è maturata a seguito di un grave incidente, dopo il quale ha iniziato a riscontrare difficoltà nel memorizzare i dialoghi della soap: “Mi sembrò il segnale che era ora di fermarmi. Non me ne sono mai pentito: da allora ho il tempo per dedicarmi ai miei molti interessi”.

