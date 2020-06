Over the moon, il fantastico mondo di Lunaria, su Netflix dal prossimo autunno

Pubblicato il trailer del nuovo film di animazione originale diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar Glen Keane

Netflix rilascia oggi il trailer di “Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria”, il nuovo film di animazione originale diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar Glen Keane, che sarà disponibile in autunno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. “Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria”



una co-produzione Pearl Studio e Netflix, vede come produttrici le celebri Gennie Rim e Peilin Chou. Nella versione originale del film, la voce della giovane protagonista Fei Fei è dell’attrice rivelazione Cathy Ang. Il voice cast originale vede inoltre la presenza di Phillipa Soo (Chang’e), Robert G. Chiu (Chin), Ken Jeong (Gobi), John Cho (Papà), Ruthie Ann Miles (Mamma), Margaret Cho (Zia Ling), Kimiko Glenn (Zia Mei), Artt Butler (Zio) e Sandra Oh (Signorina Zhong).





