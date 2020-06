Fiction Rai: tornano i ciak, dall’Allieva ai Bastardi di Pizzofalcone

Si riprende a girare nel rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli anti-Covid

Da L’Allieva 3 a Un posto al sole, ciak si gira. Nel rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli anti-Covid, sono tante le serie tv tornate sul set che andranno in onda sulla Rai. Il primo set a riaprire è stato L’Allieva 3, come testimoniato dagli stessi protagonisti, Alessandra Mastronardi in un post pubblicato sul suo profilo Instagram (con una foto che la ritrae con la mascherina a fianco del collega Fabrizio Coniglio) e Lino Guanciale.



Su Rai1 grande successo per le repliche delle prime due stagioni della fiction tratta dalla collana dei romanzi di Alessia Gazzola. Per la gioia dei fan si è rimesso in moto anche il set di Un posto al sole, la soap di Rai3 che aveva subìto uno stop a causa della chiusura: sono appena iniziate le riprese delle nuove puntate, che dovrebbero riuscire ad andare in onda già a partire dalla metà del mese di luglio. Primi ciak a Palazzo Palladini, dove si intrecciano le vicende dei protagonisti. Ha riaperto negli studi di Formello da inizio giugno anche il cast della maxi produzione Leonardo, dedicata al genio fiorentino, coproduzione internazionale girata in lingua inglese, che andrà in onda su Rai1. Il cast, diretto da Daniel Percival, comprende tra gli altri l’attore irlandese Aidan Turner (Lo Hobbit, Poldark) nei panni di Leonardo, Giancarlo Giannini in quelli del pittore e scultore fiorentino Verrocchio e Matilda De Angelis. Per fine mese è previsto l’inizio delle riprese negli studi Videa per Il paradiso delle signore. Tre serie dai best seller di Maurizio de Giovanni A luglio in ordine sparso tanti ciak tra Napoli e dintorni: tra le novità che vedremo su Rai1, e le cui riprese erano state interrotte, la serie in 6 puntate Mina Settembre, con protagonista Serena Rossi e che vede nel cast anche Giuseppe Zeno, tratta dal libro di Maurizio de Giovanni Dodici rose a Settembre. Dai romanzi dello stesso autore, anche il set napoletano dei Bastardi di Pizzofalcone 3 con Alessandro Gassmann alla guida di un talentuoso cast: attesissima dal pubblico la nuova stagione, dopo il finale con l’esplosione di una bomba in Bastardi 2. Nella stessa città a fine luglio ripartono le riprese del Commissario Ricciardi con Lino Guanciale, serie che è in fase di post produzione con pochi accorgimenti e ritocchi alle scene, dove il commissario inventato da de Giovanni indaga nella Napoli degli anni Trenta. Torna Elena Sofia Ricci con “Che Dio ci aiuti” Poche scene a fine giugno a Roma anche per Doc con Luca Argentero: Rai1 ha mandato in onda le prime quattro puntate con un vero boom di ascolti. Messa in onda da definire ma riprese al via per La fuggitiva, un action con Vittoria Puccini alias Arianna. Inizieranno entro l’estate La compagnia del cigno 2, con Alessio Boni e Anna Valle, Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci, mentre a San Candido si girerà la nuova stagione di Un Passo dal Cielo 6. Ad Aosta, la data non è confermata, la lavorazione della quarta stagione della serie tv Rocco Schiavone tratta dai best seller di Antonio Manzini con Marco Giallini.





