Tv d’estate, slalom tra le repliche cercando novità

25/a stagione Superquark. Attesi Temptation e Casa di carta 3

La televisione non va in vacanza ma d’estate varia nettamente i suoi palinsesti per questioni di budget e per il minor numero di spettatori, ecco qui uno slalom tra repliche e novità di programmazione. Se i programmi in onda tutto l’anno passano il testimone a quelli che riempiranno le calde giornate estive, ce ne sono alcuni mai visti mentre altri scelgono di dar spazio a nuovi volti televisivi. E tra le serie, sulle piattaforme pay ci sono anche molte novità.

RAI. Nel day time “La vita in diretta Estate” quest’anno ha come presentatori Beppe Convertini e la giornalista Lisa Marzoli. L’estate di Rai1 è tradizione, ma con un pizzico di novità con due nuovi programmi: Tuttochiaro (10.30) con Monica Marangoni e Io e te alle 14.00 con Pierluigi Diaco insieme a Sandra Milo e Valeria Graci. Nella fascia preserale continuano “Reazione a catena”, il game show condotto da Marco Liorni. Tra i programmi serali attesa la nuova serie, la 25/ma, di “Superquark” con al timone Piero Angela, in prima serata su Rai1 dal 26 giugno. Per le serie tv, la stagione delle repliche: da “Don Matteo” il giovedì sera (già partito) a “Il Giovane Montalbano 2”, “La strada di casa”, “Un passo dal cielo” e il medical “The Resident” nel mese di luglio. Su Raidue film e soprattutto serie in prima tv il lunedì (dal 1 luglio) ci sarà Hawaii Five-0; il martedì (dal 25 giugno) Blood & Treasure e la terza stagione di Mac Gyver; il mercoledì dopo Realiti spazio a Squadra Speciale Cobra 11 (dal 3 luglio); la domenica, il reboot di Streghe (dal 7 luglio), vent’anni dopo l’esordio della celebre serie americana con protagoniste le sorelle Halliwell. Intrattenimento il giovedì anche con molta musica in serate speciali. Confermato in seconda serata #Stracult. Su Rai3 due puntate di “Storie maledette” con Franca Leosini: la “regina” della cronaca nera in tv torna nella prima serata di Rai3 con un’intervista esclusiva a Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Marco Vannini. Lo speciale sarà suddiviso in due puntate che andranno in onda a distanza ravvicinata, domenica 30 giugno e martedì 2 luglio.

MEDIASET. le più importanti trasmissioni di Canale 5 vanno in ferie: terminato “Mattino Cinque”, nella fascia mattutina sarà sostituito da un film e poi “Forum” in replica. “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso è terminato come “Live – Non è la D’Urso”. Come ogni estate, la rete punta sulle soap opera: nel pomeriggio, ci sono “Beautiful”, “Una Vita”, la nuova “Bitter Sweet” e “Il Segreto”. Nella fascia serale prosegue “Caduta libera” e poi “Paperissima Sprint”, che nel 2019 schiera un trio d’eccezione: alla conduzione ci sono le veline, Shaila e Mikaela, insieme a Vittorio Brumotti. Due sono gli appuntamenti più attesi del prime time di Canale 5: “Temptation Island”, il game della gelosia condotto da Filippo Bisciglia che vedremo sul dal 24 giugno e “La sai l’ultima”, un grande classico della rete che è ritornato con Ezio Greggio da venerdì 21 giugno in prima serata con un debutto boom da 3 milioni e mezzo di spettatori.

LE SERIE ESTIVE PROPOSTE DA NETFLIX A SKY E FOX: Sky a giugno trasmette su Sky Atlantic la seconda stagione di Big Little Lies, con l’ingresso di Merly Streep, la sesta di Agents of S.H.I.E.L.D. La seconda stagione di Riviera sbarca dal 3 luglio in prima serata su Sky Atlantic, con protagonista Julia Stiles e ambientata in Costa Azzurra. L’attrice torna così a vestire nuovamente i panni di Georgina, una donna che negli episodi precedenti era stata impegnata in un’indagine “personale” per cercare di capire cosa ci fosse dietro la morte improvvisa del marito. Attesissima è La casa di carta 3, in onda su Netflix dal 19 luglio: la terza parte vedrà il professore e la sua banda pagare il conto del colpo alla Zecca di Madrid. Sulla stessa piattaforma streaming gli ultimi capitoli di serie cult ora all’ultima stagione come Jessica Jones e Orange Is The New Black (dal 26 luglio). Tra gli altri titoli delle piattaforme pay c’è Warrior: dal 15 luglio su Sky Atlantic i dieci episodi della serie di CInemax (HBO) nata dagli appunti di Bruce Lee e prodotta da Shannon Lee, sua figlia. Un prodigio delle arti marziali che nella seconda metà del XVIII secolo si trasferisce dalla Cina nella Chinatown di San Francisco durante le brutali Tong Wars. Aprite la mente: Legion 3 che debutterà mercoledì 3 luglio 2019 su Fox. I Griffin: la tredicesima stagione sarà in onda da domenica 7 luglio alle ore 21 (quattro episodi a settimana) su Fox Animation. Debutta il 30 agosto su Prime Video Carnival Row il fantasy vittoriano tra creature mitologiche e fantastiche con Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Nicoletta Tamberlich, Ansa