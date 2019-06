Sorrentino tifoso ci ripensa, via la scena sullo scudetto del Napoli

Regista posta la felicità del cardinal Voiello-Silvio Orlando ‘cancellata per superstizione’

Cancellata per superstizione. E’ lo stesso Paolo Sorrentino sul suo profilo Instagram ad autodenunciare la censura: una scena di The New Pope che sarà tagliata al montaggio. Raffigura il segretario di Stato Vaticano, interpretato da Silvio Orlando festeggiare, esultare, esagerare per la vittoria dello scudetto del Napoli. Il regista napoletano è tifoso sfegatato della squadra della sua città ed evidentemente ci ha ripensato per scaramanzia.

Ansa