Rai2, stasera andrà in onda “Io faccio ‘o show”

Nella magica cornice del Teatro Regio di Parma, Renzo Arbore & his Swing Maniacs ripercorrono il meglio del repertorio swing italiano e internazionale, con “Io faccio ‘o show”: concerto che, a qualche anno di distanza, verrà trasmesso in prima visione tv su Rai2 stasera alle 23.00, e che porterà sul piccolo schermo i suoni e i brani senza tempo della musica swing, che Arbore in primis ha saputo valorizzare e rilanciare prima che tornasse ad essere molto popolare. “Lo swing era una mia passione e in particolare le canzonette degli anni 40 e 50 quando – racconta Arbore – dopo gli americani, gli italiani si divertirono a fare dei brani swing. Ho fatto una tournee fortunatissima in tutta Italia, e in particolare un concerto al Regio di Parma, portando sul palco le canzoni della mia adolescenza e qualche altro brano un po’ più attuale dello swing italiano che ho fatto con grande passione”.Tanti i titoli in scaletta: dai successi dello swing internazionale come “Just a Gigolo” e “Caledonia”, passando per quelli italiani come “Bongo Bongo Bongo”, “Mamma mi piace il ritmo”, “Conosci mia cugina”, fino ai brani più swing del repertorio arboriano e alle sue più celebri canzoni umoristiche scritte con Claudio Mattone, tra cui “Il clarinetto”, “La mattonella” e “Io faccio ‘o show”, brano che dà il titolo al concerto.“Fu un grande successo: un concerto molto elegante nei vestiti che abbiamo sfoggiato, nella presentazione dei brani e nell’esecuzione, grazie anche ai musicisti, i migliori di questo genere”: Michael Supnick al trombone, Red Pellini al sax, Attilio Di Giovanni al piano, Massimo Morrone alla chitarra, Max Paiella e Luca Buonfrate alla voce, Alberto Botta alla batteria, Valerio Serangeli al contrabbasso, Emanuele Basentini alla chitarra elettrica, Fabrizio Iacomini al basso tuba. “Questo concerto non è mai andato in onda. Si deve a Carlo Freccero la riscoperta di questo concerto di qualche tempo fa che era rimasto nella mia memoria”. La registrazione del concerto “Io faccio ‘o show” è stata prodotta da Adriano Fabi per la Gazebo Giallo Srl.