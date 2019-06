Lo smartphone vibra durante le scene d’azione. L’ultima idea di Netflix

Tonfi, esplosioni, terremoti e scoppi. Netflix vuole rendere ancora più interattiva l’esperienza di guardare un film o una serie tv. Il Rumble Pack è una delle ultime novità proposte durante gli Hack Days

Chi ha usato una console lo sa: durante il gioco, il controller vibra dopo un tonfo o un’esplosione. Un modo per far “toccare” la scena. È quello che potrebbe fare anche Netflix con film e serie tv: accompagnare le immagini con una vibrazione sullo smartphone. Si chiama “Rumble Pak“. Non è ancora una sperimentazione su larga scala ma una delle idee emerse dagli Hack Days, evento che raccoglie le proposte di dipendenti e collaboratori.”Stai guardando il tuo episodio preferito di Voltron quando – spiegano gli ideatori di Rumble Pak, Hans van de Bruggen ed Ed Barker – dopo una pausa di suspense, c’è un’enorme esplosione. Il tuo smartphone inizia allora a vibrare nelle tue mani”. Una trovata che “migliora il contenuto che stai guardando”, con una risposta tattile per ogni scoppio o colpo di spada.Gli Hack Days, come spiega Netflix in un post su Medium, sono pensati prima di tutto per “supportare la cultura dell’innovazione” e condividere “idee e creativita'”. Sperando che, di tanto in tanto, emergano progetti che potrebbero davvero migliorare la piattaforma.L’intuizione di far vibrare i dispositivi in accordo con le scene potrebbe essere applicata non solo sugli smartphone ma, ad esempio, in sistemi più complessi e immersivi, come quelli per la visione in 3D. Tra le altre idee segnalate da Netflix, c’è TerraVision. Si concentra sulla produzione: utilizza l’intelligenza artificiale per trovare la giusta location per le riprese. Un regista o uno scenografo hanno immaginato una scena, con un’immagine o un disegno? TerraVision la confronta con il proprio archivio e indica il luogo reale che piu’ le somiglia.

Gianluca Maurizi, Agi