Lina Wertmuller, dopo l’Oscar alla carriera anche una stella sulla “Walk of fame”

La regista andrà alla cerimonia sulla Hollywood Boulevard dopo l’assegnazione della statuetta: “Sono contenta perché la mia stella resterà anche per le future generazioni”

“Sono molto emozionata, ricordo che nel ’77 sono stata con mio marito alla ‘Walk of Fame‘ e che scherzando gli dissi: ‘Mi piacerebbe avere una mia stella un giorno’, e mi divertii molto a mettere le mani nelle stelle degli altri”. Così la regista Lina Wertmuller ha commentato il nuovo riconoscimento che le arriva da Hollywood, proprio una stella sulla ‘Walk of Fame’, dopo l’Oscar alla carriera che le sarà consegnato il 27 ottobre.La regista di Pasqualino Settebellezze e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto parteciperà alla cerimonia sull’Hollywood Boulevard: “Ci andrò con mia figlia Maria Zulima Job, il suo fidanzato e altri parenti e amici” ha dichiarato la Wertmuller. “Sono contenta perché la mia stella sulla ‘Walk Fame’ resterà anche per le future generazioni”.

