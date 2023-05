Salvatore Marino e il grande successo su Twitter

(di Tiziano Rapanà) Il tempo è più che galantuomo, è giusto. Le cose non si sperdono, chi semina raccoglie. Il resto è quisquilia da paturnia sotto la doccia, nel ripensare alle bollette da pagare e alle soddisfazioni che non è arrivano. E non si canta più, l’acqua fa il suo rumore di caldaia ed è l’unica voce in scena. Ma il segreto per svignarsela è sempre quello: non dare retta all’aspettativa. Le sorprese si paleseranno al momento opportuno. La più interessante viene da Twitter. Il profilo di Salvatore Marino, attore di grande talento ed esperienza, ha visto la fatidica impennata. Il numero di follower e visitatori cresce con l’apparizione di un tweet, un video che ripropone i fasti di D. O. C., mitico presidio arboriano della musica che vale, e dei finti notiziari nonsense dello stesso Marino. Altra era, tempi diversi, eppure ecco ripiombare l’attenzione con un video che raggiunge le oltre 132mila visualizzazioni in 24 ore, più di 200 risposte, 300 retweet etc. Non è propensione al revival, è tv di qualità che resta in un immaginario. Il finto tg di Marino è pura patafisica, che avrebbe fatto sussultare di piacere anche Alfred Jarry. Questo è il bello di non scadere nella cronaca e nella satira dell’oggi: ci si conserva nel tempo.

