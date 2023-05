Jamie Foxx in riabilitazione, Mike Tyson: “Mi hanno detto che ha avuto un ictus”

Si fanno sempre più preoccupanti le voci intorno a Jamie Foxx, ricoverato settimane fa per un malore. Ad aggiungere un nuovo dettaglio sulla situazione dell’attore è Mike Tyson (Jamie Foxx avrebbe dovuto interpretarlo in un biopic), durante un’intervista al podcast Valuetainment: “Non si è sentito bene, mi hanno detto che ha avuto un ictus”.

Mike Tyson: “Avrebbe dovuto interpretarmi nel biopic” “Non ho idea di cosa gli sia successo. Se non lo sappiamo ora, non vogliono che lo sappiamo”, ha continuato Tyson. “Non possiamo prevedere il nostro prossimo respiro, non sappiamo quando moriremo”. Tyson ha poi rivelato che c’era una “possibilità” che Foxx lo avrebbe interpretato in un film biografico, anche se al momento non c’è ovviamente più nulla di certo: “Jamie è più vicino alla mia età (Foxx ne ha 55 e Tyson 56 ndr.). Per il film gli avrebbero fatto quello che hanno fatto con Benjamin Button, lo avrebbero reso giovane”.

Jamie Foxx in un centro specializzato La figlia di Jamie Foxx, Corinne, è stata fotografata qualche giorno fa al centro di riabilitazione fisica di Chicago. La struttura è pubblicizzata come il miglior centro del paese nel trattamento di condizioni gravi come ictus, lesioni cerebrali traumatiche e lesioni del midollo spinale. La figlia il 12 maggio aveva inoltre aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, smentendo le voci di un suo ricovero prolungato: “E’ fuori dall’ospedale da settimane, sta ricevendo grandi cure ed è già in via di guarigione”.

Riprese del film nel caos Jamie Foxx era stato ricoverato ad Atlanta l’11 aprile, dopo essersi sentito male durante le riprese del film “Back in Action” in cui recita al fianco di Cameron Diaz. L’attore era stato immediatamente raggiunto in ospedale dai familiari, segno che le sue condizioni erano gravi. L’assenza di Foxx ha mandato nel caos la produzione del film, che aveva già avuto problemi sul set inglese per una truffa che aveva coinvolto proprio Jamie Foxx. La troupe in queste settimane si è quindi dovuto riorganizzare in attesa di avere notizie certe sulla salute del protagonista. A quanto riporta “Daily Mail”, infatti, la collega Cameron Diaz finora avrebbe girato le scene con le controfigure di Foxx.