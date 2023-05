“Isola dei famosi”, Nikita sprona Helena: “Adesso sei libera, goditela!”

All’Isola dei famosi, Nikita Pelizon sprona Helena Prestes. Dopo lo sbarco in Honduras della vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la modella si sente più forte vicino all’amica, tra le due ragazze c’è infatti un forte legame. “Adesso sei libera, non ci sono più le persone che remano contro di te, sei da sola nel tuo ambiente naturale, meglio di questo l’universo non poteva darti”, le dice Nikita.

Il crollo di Helena

“Anche se non l’ho dimostrato e non ne ho parlato con nessuno in questa ultima settimana sono crollata psicologicamente, mi mancava Nikita proprio per questo, lei mi dà la forza psicologia”, spiega Helena. Non sono stati giorni facili quelli vissuti dalla modella brasiliana in Honduras: Helena, infatti, è stata al centro di diverse discussioni con gli altri naufraghi che l’hanno portata ad avere un crollo nervoso. In particolare la concorrente si era lasciata andare a un pianto disperato sfogandosi con Corinne Clery e Cristina Scuccia: “Mi hanno giudicata, non posso essere me stessa”.

L’amicizia tra Helena e Nikita

Helena e Nikita non sono solo colleghe ma anche amiche. La Prestes, infatti, conosce Nikita quando arriva in Italia per iniziare la sua carriera tra passerelle. Non solo. Nel 2022 hanno partecipato in coppia a “Pechino Express” e sono arrivate alla semifinale. In una intervista a Fanpage avevano raccontato: “Ci siamo conosciute per lavoro durante uno shooting. Avevamo il solito rapporto tra colleghe…. Poi ci siamo trovate a Pechino Express ed è lì che l’amicizia si è rafforzata davvero”.

Il supporto di Nikita per Helena

Dall’inizio del programma Nikita ha più volte sostenuto l’amica sui social, invitando i suo follower a starle vicino: “Spero solo che riesca a mantenere la calma e vada tutto bene – ha commentato Pelizon durante una diretta Instagram – Nella prima puntata mi è piaciuta, è stata bravissima, riflessiva, determinata e concentrata. Super focus e questa cosa l’ho apprezzata un sacco. Brava, per il momento mi è piaciuta, sono contenta”.