Fedez, Annalisa e Articolo 31 per la prima volta insieme

Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 per la prima volta insieme. Il 25 maggio arriva infatti “Disco Paradise”, il nuovo singolo che si candida a diventare un vero e proprio tormentone estivo. Fedez inaugura una nuova era musicale in casa Warner Music con la partecipazione di Annalisa, fresca delle hit “Mon Amour” e “Bellissima” in cima alle classifiche e gli iconici Articolo 31.

Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e poi l’arrivo di Annalisa nel ritornello. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferisce rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico. Il brano consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa.

Fedez il 27 giugno è impegnato sul palco di Love Mi, il concerto gratuito voluto dall’artista, in Piazza del Duomo a Milano che torna per la sua seconda edizione.

Il successo di Annalisa Continua il successo del singolo “Mon Amour”, il nuovo brano di Annalisa: da tre settimane, di cui due consecutive, è la regina delle radio dove rimane stabile alla prima posizione di EarOne consacrando il brano il più trasmesso in Italia. Ai vertici di tutte le chart, è la prima artista femminile da due anni ad oggi, a ottenere il secondo posto nella classifica ufficiale di Fimi/Gfk. “Mon Amour” è il secondo capitolo del racconto di Annalisa iniziato con la hit “Bellissima” (Doppio Platino), un pop dance che fa scatenare mentre parla di relazioni finite e pronte a cominciare che, diventato virale ancora prima della sua pubblicazione, vanta oggi 9 milioni e mezzo di streaming, oltre 14 milioni di visualizzazioni per il video, 183 milioni di views e oltre 300 mila creazioni su TikTok dove è il secondo brano nella hot 50. Annalisa per la prima volta si esibirà live al Forum di Assago sabato 4 novembre.

Il ritorno degli Articolo 31 Gli Articolo 31 sono tornati sul palco con l’attesissimo tour e hanno aperto le danze con quattro concerti al Mediolanum Forum di Milano (giovedì 18, venerdì 19, mercoledì 24 e giovedì 25 maggio), tutti sold out. Sul palco con J-Ax e Dj Jad una band formata da sei elementi: Marco Arata direttore band, chitarrista e corista; Space One seconda voce e hype man; Fabio B: dj; Giulia Jean corista; Linda Pinelli al basso e Steve Luchi alla batteria. Immancabili gli amici di sempre: i componenti dello storico collettivo “Spaghetti Funk”. Imponente l’impianto scenico che utilizza fuoco e fiamme e suggestivi effetti di fumo.