Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu passeggiano mano nella mano: “È amore alla luce del sole”

Dopo il divorzio da Brian Perri, Elisabetta Canalis avrebbe ritrovato la serenità tra le braccia di Georgian Cimpeanu, kickboxer nonché suo allenatore, detto “iceman”, uomo di ghiaccio. Il loro rapporto negli ultimi mesi sarebbe andato oltre le sessioni di allenamento in palestra e dopo le paparazzate sulle spiagge di Miami o per le strade di Milano, spuntano le prime foto che li ritraggono in atteggiamenti intimi. A pubblicarle il settimanale Chi.

“È amore alla luce del sole”, così titola il settimanale Chi le pagine dedicate a Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, il suo (presunto) nuovo compagno. Presunto perché nessuno dei due ha ancora confermato o smentito la relazione, sebbene appaia chiara a tutti. Nelle immagini pubblicate sul nuovo numero del settimane passeggiano mano nella mano per le strade di Los Angeles, poi scherzano a suon di mosse di kick boxing, poi si scattano un selfie sorridente. Un’altra foto scattata alle loro spalle li vede abbracciati mentre si stringono la mano.

Si trovavano a West Hollywood, area di Los Angeles tra Beverly Hills e Downtown ricca di negozi e ristoranti: è lì, si legge, che la coppia avrebbe parcheggiato l’auto per fare una passeggiata e un po’ di shopping.

È stato un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione di Elisabetta Canalis e Brian Perri lo scorso marzo, ma in realtà i due già da tempo non si mostravano più insieme. Dopo nove anni di matrimonio la famosa showgirl ha divorziato dal chirurgo americano accordandosi per un affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, di 7 anni, e senza alcuna richiesta di mantenimento. In concomitanza con le indiscrezioni circa la fine del matrimonio, spuntavano anche quelle che la vedevano protagonista di un flirt con il suo allenatore, Georgian Cimpeanu, lo stesso che l’ex velina tiene per mano nelle foto di Chi. Proprio al riguardo la rivista aggiunge: “Se anche Cimpeanu non fosse stato la causa dell’allontanamento dall’ex marito, sicuramente ne è stato l’effetto”.