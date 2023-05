Cricca di Amici tra gli angeli del fango in Emilia Romagna dopo l’alluvione

Cricca, cantante di Riccione protagonista dell’ultima edizione di Amici, nel fine settimana ha indossato gli stivaloni e, pala in mano, è stato tra gli “angelo del fango” per dare una mano a Cesena e Faenza, tra le zone devastate dall’alluvione in Emilia Romagna. “Ciao ragà, sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate e tutto il resto!”, ha scritto.

L’appello Cricca ha poi rivolto un appello: “Parlo ai giovani romagnoli come me, e non solo. Nei prossimi giorni chiunque voglia venire a dare una mano, c’è tanta gente che ha bisogno… Anche solo per fare una semplice catena umana e riempire i secchi d’acqua. Fate girare, la Romagna non molla!”.

Con pala in mano Intento a dare il suo contributo, sporco di fango e con pala in mano, il cantante 19enne ha spiegato sempre sui social: “Anche oggi siamo tra gli alluvionati. Siamo stati anche a Faenza, nella zona più colpita, dove abbiamo trovato una situazione peggiore, un disastro. Si resta a bocca aperta, ma con il sorriso si lavora meglio. Questo è il mio motto, la forza di noi romagnoli, anche se siamo pieni di fango da testa a piedi”.

Gianni Morandi canta “Romagna mia” Facendo eco agli angeli del fango, ripresi in questi giorni a cantare a squarcia gola “Romagna mia” come inno alla ripartenza, Gianni Morandi ha imbracciato la chitarra per offrire una toccante interpretazione del brano. Il cantante ha condiviso sui social la sua performance in solidarietà alla sua terra, accompagnata dal messaggio “Mi unisco al coro, #forzaemiliaromagna”.