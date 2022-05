Le sorelle Selassiè protagoniste di uno show su Rai 1

Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassié sono pronte -dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip che visto come vincitrice proprio Jessica Selassié- a sbarcare su Rai. Le tre principesse sono state una delle rivelazioni del reality show condotto da Alfonso Signorini, il trio è stato molto amato dal pubblico, ma sembra che si stiano già preparando a suon di lezioni con tanto di vocal coach, per essere le prossime protagoniste di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

L’annuncio ufficiale non è ancora giunto, ma il portale esperto di retroscena televisivi ha spiegato che le trattative per portare le tre ex gieffine nel programma di Rai Uno dovrebbero essere chiuse. Ad oggi nessun altro concorrente è stato annunciato da parte della produzione del talent show, ma come ogni anno le trattative vengono discusse a partire dalla fine dell’inverno o dall’inizio della primavera. Dunque si attende la rivelazione dei palinsesti autunnali attorno al mese di giugno. Dopodiché iniziano a essere divulgati i nomi del cast ufficiale. Per la conferma relativa alla partecipazione delle Selassié c’è quindi ancora da attendere.

Tale e Quale Show, uno dei pezzi forti della nuova stagione tv di Rai Uno, ancora una voltà prenderà concorrenti dal Grande Fratello Vip, proprio come è successo l’anno scorso con Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

Le sorelle Selassiè potrebbero trovare nello show una loro ex compagna d’avventura del GF Vip, Katia Ricciarelli, con la quale non sono andate molto d’accordo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Katia Ricciarelli però starebbe anche avendo dei colloqui con Alfonso Signorini che la vorrebbe come opinionista. Si mormora che alla fine avrà la meglio il direttore di Chi Magazine.